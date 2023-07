Toyota GR Corolla akan Meluncur di GIIAS 2023, Unit Terbatas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota GR Corolla akan diluncurkan di pameran otomotif Gaikindo Indonesia Auto Show (GIIAS) 2023. Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, menyebut GR Corolla akan melengkapi line up GR di Indonesia.

"Kami akan bawa GR Corolla ke GIIAS 2023," kata Anton di Jakarta, Kamis, 13 Juli 2023.

Menurut dia, TAM melakukan berbagai pertimbangan sebelum memutuskan untuk memasarkan GR Corolla. Sebab, kata dia, saat ini TAM sudah memasarkan model GR Yaris yang meskipun berbeda tetapi memiliki kemiripan di spesifikasi teknisnya.

Anton menambahkan, awalnya Indonesia memang tidak masuk dalam rencana untuk memperkenalkan GR Corolla. Namun, Toyota Indonesia menilai sudah menjadi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dari konsumen.

"GR Corolla memang awalnya diluncurkan untuk negara-negara lain dulu, salah satunya Amerika Serikat. Di sana tidak ada GR Yaris, kedua ini pasokannya terbatas," ujar Anton.

"Lalu, banyak dari konsumen yang meminta GR Corolla harus ada untuk menunjukkan bahwa Indonesia salah negara yang punya market seperti ini. Menurut saya memang ada marketnya," tutur dia.

Hingga saat ini, Anton belum mengumumkan berapa harga jual GR Corolla di Indonesia. Namun yang pasti mobil tersebut akan dijual terbatas.

"Jumlahnya masih limited, berapa harganya? Kami sedang diskusikan tapi unitnya sudah on the way," kata Anton.

Sebagai informasi, Toyota GR Corolla dibekali mesin 1.6 3-silinder MT AWD. Mesin ini memiliki top track speed mencapai 228 km per jam. Untuk menempuh 0-96 km hanya membutuhkan waktu 4,99 detik.

Mesin GR Corolla ini mampu mencapai tenaga maksimal 300 hp di RPM 6.500, dan memiliki torsi 273 di RPM 3.000-5.500.

Harga Toyota GR Corolla di Thailand 3.949 juta baht atau setara Rp 1,7 Miliar. Harganya lebih mahal dari GR Yaris yang dibanderol hanya 2,69 juta baht atau Rp 1,29 miliar. Tapi, mengacu harga pada GR Yaris di Indonesia yang lebih murah dibanding Thailand (harga di Indonesia Rp 850 juta), sangat mungkin GR Corolla akan dipasarkan dengan harga lebih murah dibanding di Thailand.

