Wuling Gelar Green Drive Festival Bareng Konsumen dan Komunitas Air ev

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam perayaan perjalanan menuju 10.000 unit Air ev dalam satu tahun kehadiran mobil listrik compact ini di Indonesia, Wuling Motors (Wuling) menghadirkan customer gathering yang bertajuk ‘Green Drive Festival’ bersama konsumen Air ev dan juga komunitas Wuling Electric Vehicle Indonesia (WEVI) pada Sabtu 15 Juli 2023.

Tercatat ada sebanyak 100 lebih unit Air ev yang berpartisipasi dalam acara ini. Green Drive Festival turut dimeriahkan dengan berbagai aktivitas seru serta penampilan dari stand up comedian, Mongol, dan penyanyi wanita ternama di Tanah Air, Raisa.

Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, mengatakan bahwa Green Drive Festival merupakan ajang apresiasi pencapaian penjualan 10 ribu unit mobil listrik Air ev bersama komunitas. "Kami ingin merayakan pencapaian ini bersama dengan pengguna Air ev dan WEVI sebagai komunitas resmi pemilik Air ev serta memperlihatkan pengalaman berkendara yang mudah dan modern bersama Air ev kepada masyarakat," Dian dalam keterangan resmi, Minggu, 16 Juli 2023.

"Kami berharap, semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk menjadi bagian dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan untuk udara yang lebih bersih di masa depan,” ia menambahkan.

Wuling memulai rangkaian Green Drive Festival di Aloha, Pantai Indah Kapuk 2. Saat tiba di titik kumpul ini, peserta diarahkan untuk parkir membentuk formasi ‘10 K’ yang diabadikan sebagai tanda perayaan menuju 10.000 konsumen Air ev di Indonesia.

Selanjutnya, peserta melakukan check-in dan registrasi ulang sekaligus mendapatkan starter pack dari Wuling. Peserta dipersilakan untuk menikmati makan siang. Sebelum rombongan konvoi pengguna Air ev berlanjut ke lokasi acara utama, Wuling memberikan instruksi keselamatan agar perjalanan selama perjalanan dapat terlaksana dengan aman dan nyaman.

Dalam rangka menjaga kondisi lalu lintas tetap kondusif, konvoi Air Ev terbagi menjadi 4 batch dan perjalanan dimulai secara bergantian. Konvoi tiap batch pun secara dilepas oleh Michael Budihardja selaku Sales Operation Director Wuling Motors.

Setibanya di Uptown Park, Summarecon Mall Serpong, para peserta dapat menikmati berbagai macam food stall, kegiatan seru, dan tersedia pula unit test drive bagi para pengunjung yang ingin mencoba berkendara dengan Air ev. Acara utama Green Drive Festival ini diawali dengan sambutan dari Dian Asmahani selaku Brand and Marketing Director Wuling Motors yang kemudian dilanjutkan dengan penyematan pin secara simbolis kepada perwakilan komunitas WEVI dan konsumen.

Kegiatan ini turut dimeriahkan oleh stand up comedy oleh komedian sekaligus aktor, Mongol Stres, dan special performance dari penyanyi ternama, Raisa, yang mengajak seluruh pengunjung untuk bernyanyi bersama dan menikmati alunan musik selama acara.

Kemeriahan acara ‘Drive Green Festival’ ini pun ditutup dengan pesta kembang api yang menghiasi langit dari Uptown park.

Diketahui, Air ev sebagai kendaraan listrik pertama Wuling yang diluncurkan secara global di Indonesia. Dalam perjalanannya, mobil listrik ini mendapat respon positif hingga yang membuahkan sederet penghargaan dari berbagai pihak termasuk Best User Friendly Electric Car dari SBBI Award 2023, Indonesia Automotive Industry Leader 2022 Kategori Electric Vehicle, Rookie of the Year Otomotif Award 2023, serta penghargaan lainnya.

Selain itu, Wuling Air ev telah dipercaya menjadi Official Car Partner pada dua acara bertaraf internasional, yakni KTT G20 2022 di pulau dewata dan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo.

