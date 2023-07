Chery Bawa 3 Mobil Baru ke GIIAS 2023, Ada Omoda 5 EV

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Chery Sales Indonesia (CSI) siap membawa tiga mobil barunya ke ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. Salah satu di antaranya adalah mobil listrik Omoda 5 EV.

Hal tersebut disampaikan oleh Head of Marketing PT Chery Sales Indonesia Rifkie Setiawan. Dirinya menyebutkan bahwa dua dari tiga model yang akan dibawa ke GIIAS 2023 tersebut merupakan mobil baru, sedangkan sisanya hanya prototype.

Meski begitu, Rifkie belum mau mengungkapkan secara detail model apa yang bakal dibawa pada pameran otomotif yang berlangsung pada 10 hingga 20 Agustus 2023 di ICE BSD, Tangerang, Jawa Barat.

"Apa yang terbaru dari Chery? Tema GIIAS 2023 yaitu Future Now dan kami menghadirkan dua line up new product yang akan launching untuk mendukung tema tersebut," ujar Rifkie saat konferensi pers GIIAS 2023 di Jakarta, Kamis 13 Juli 2023.

Sementara produk lainnya, merupakan mobil listrik murni alias battery electric vehicle (BEV). Namun, Rifkie menjelaskan bahwa kendaraan listrik Chery tersebut belum akan dijual secara resmi di pasar otomotif Indonesia.

"Satu lagi yang akan kami bawa yaitu produk battery electric vehicle, ini pertama kali kami tampilkan di Indonesia dan ini masih prototipe tapi sudah mendekati produksi massal yang akan kami jual di Indonesia," jelasnya.

Diketahui, Chery memang sempat menyinggung kemunculan mobil baru yang akan dirilis di Tanah Air. Mobil tersebut adalah Chery Tiggo 4 Pro, serta model Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), yaitu Tiggo 7 Pro e+ dan Tiggo 8 Pro e+.

Sementara itu mobil listrik yang akan dipamerkan ke GIIAS 2023 kemungkinan besar adalah Omoda 5 EV. "Untuk Omoda BEV sudah pasti kita bawa," jelas Rifkie kepada wartawan di Jakarta, Senin, 13 Juli 2023.

Rifkie menegaskan Omoda 5 EV hanya sekedar unjuk diri. Langkah tersebut juga sekaligus menegaskan kalau secara teknologi, Chery memiliki lini produk dengan bahan bakar energi terbarukan yang lengkap.

"Hanya display saja belum launching. Kita hanya perkenalkan saja setidaknya konsumen ada referensi Omoda BEV itu seperti apa," tutup dia.

