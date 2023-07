Tiket Pre-Sale GIIAS 2023 Habis dalam 30 Menit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan penjualan tiket pre-sale Gaikindo Indonesia International Show atau GIIAS 2023 sudah ludes. Bahkan tiket itu habis hanya dalam waktu 30 menit.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Project Director Seven Event selaku pelaksana GIIAS 2023 Sri Vista Limbong dalam keterangan resminya. Dirinya menjelaskan bahwa tiket pre-sales ini sudah dibuka pada 14 Juli 2023.

“Khusus tahun ini, merayakan 30 kali penyelenggaraan pameran Gaikindo, kami menyelenggarakan program istimewa dengan membuka kesempatan pengunjung mendapatkan tiket masuk hari pertama GIIAS 2023, dengan harga khusus hanya senilai Rp 30.000, hasilnya tiket terbatas yang ditawarkan sold out dalam waktu 30 menit,” kata dia.

Lebih lanjut Vista juga menginformasikan bahwa tiket pre-sale reguler vol. 1 GIIAS 2023 yang berlangsung pada 17-19 Juli juga habis terjual dalam waktu kurang dari 30 jam. Sekedar informasi, tiket pre-sale tersebut dijual dengan harga diskon 50 persen.

”Kami sangat bersyukur atas antusiasme para pengunjung menyambut GIIAS 2023, kami akan berusaha maksimal menjaga kenyamanan dan keamanan pengunjung sepanjang pelaksanaan pameran nanti,” jelas dia dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Gaikindo juga akan membuka tiket pre-sale GIIAS 2023 gelombang kedua pada 24-26 Juli. Nantinya para calon pembeli akan mendapatkan tawaran potongan harga 25 persen.

Berikut harga normal tiket GIIAS 2023:

Weekdays: Senin-Jumat (11.00-21.00)

- Online via aplikasi Auto360: Rp 50.000

- On the spot (OTS): Rp 70.000

Weekends/Public Holiday: Sabtu dan Minggu (10.00-21.00)

- Online via aplikasi Auto360: Rp 100.000

- On the spot (OTS): Rp 120.000

Independence Day:

Kamis, 17 Agustus 2023 (10.00-21.00)

- Online via aplikasi Auto360: Rp 78.000

- On the spot (OTS): Rp 120.000

