BMW X1 Gen3 Hadir di Indonesia, Harganya Rp 800 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - BWM Indonesia merilis BMW X1 Gen3 (generasi ketiga) di Jakarta pada hari ini, Jumat, 18 Juli 2023. Mobil rakitan dalam negeri tersebut tampil lebih sporty dan modern.

“Hari ini kami hadirkan generasi terbaru dari X1. Sejak diluncurkan, mobil ini berhasil terjual sebanyak 2,7 juta unit (worlwide),” ucap Ramesh Divyanathan, President Director BMW Group Indonesia, dalam acara peresmian BMW X1.

Tampilan depan X1 terbaru masih medominasi double kidney khas BMW. Namun tedapat ubahan pada bagian grill, di mana ukurannya terlihat lebih besar dari versi sebelumnya.

Pada bagian samping, mobil entry level Sport Activity Vehicle (SAV) ini tampil kekar dengan penggunaan velg baru. BMW X1 terlihat lebih mewah dengan aksen black high gloss pada bagian fender.

Buritannya diklaim menjadikan mobil baru ini lebih sporty, ditambah dengan bumper besar dan spoiler bagian atas. Tampilannya semakin mewah dan menarik berkat lampu rem dengan desain L shapes.

The X1 dibekali mesin bensin 1.500 cc tiga silinder. Dapur pacunya diklaim mampu menghasilkan tenaga 156 hp dan torsi 230 Nm. Mesin tersebut mampu mengantarkan BMW X1 melesat dari 0-100 km dalam waktu 9 detik. Generasi ketiga The X1 ini dibanderol Rp 877 juta off the road Jakarta.

