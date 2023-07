Spesifikasi dan Fitur Lengkap BMW X1 Gen 3, Apa Istimewanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Indonesia telah merilis All New BMW X1 sDrive18i xLine pada Jumat, 28 Juli 2023. Ini merupakan model BMW X1 generasi ketiga yang dipasarkan dengan Rp 877.000.000 off the road.

Desain eksterior BMW X1 terbaru menampilkan identitas Sports Activity Vehicle dengan lebih jelas. Fitur desain khas BMW turut disematkan, seperti proporsi, kontur lengkungan roda yang hampir persegi, dan gaya khas model BMW X di ujung depan dan belakang.

Pada ujung depan BMW X1 gen 3 memberikan visual yang tampak jauh lebih besar, didukung dengan lampu depan LED ramping, BMW kidney grille berukuran besar dalam bentuk yang ‘hampir‘ persegi, garis-garis berbentuk X ke samping dan chrome strips yang eye-catching di lower air intake.

Jika dilihat dari belakang, kacanya tampak ramping, terdapat garis horizontal, lampu LED yang mencolok dengan lengkungan roda melebar. BMW X1 sDrive18i xLine hadir dengan velg ringan 18 inci BMW Style 866. Pelanggan juga dapat memilih dari satu warna solid dan tujuh warna metalik untuk bagian eksterior.

Pada interior, BMW X1 generasi ketiga ini menawarkan kabin yang didesain ulang seperti panel instrumen yang ramping, BMW Curved Display, sandaran tangan "floating" dengan panel kontrol terintegrasi, smartphone tray dan penerangan tidak langsung di depan konsol tengah.

Selanjutnya Seats yang baru dikembangkan tersedia pada upholstery Sensatec perforated sebagai standar. Peningkatan dibuat untuk kenyamanan akustik dan perlindungan penumpang. Airbag juga akan tersedia di antara jok depan untuk menambah keamanan.

BMW X1 telah disematkan Teknologi sasis all-rounder yang menawarkan keseimbangan antara handling yang sporty dan lincah, namun kenyamanan jarak jauh tetap diperhatikan. Tampilan wheelbase-nya lebih panjang, track lebih lebar dari model pendahulunya, dan peningkatan yang ditargetkan single-joint spring strut axle di depan dan three-link axle di belakang.

Pembatasan selip roda near-actuator juga ikut dipasang sebagai standar pada BMW X1 terbaru, yang memberikan keuntungan pada traksi dan stabilitas arah. Ada pula fitur lainnya, seperti sistem pengereman terintegrasi dan ekstra, serta lift redaman pada axle depan.

Selanjutnya terdapat sistem mengemudi dan parkir otomatis. Driving Assistant memiliki fitur Radar­based driver assistance system consis, yang terdiri dari Lane Change Warning, rear crossing traffic warning with brake intervention, exit warning, Rear Collision Prevention, serta Driving Assistant Plus preparation.

Mobil baru tersebut juga dibekali dengan fitur Camera and ultrasound­-based driver assistance system, Active Park Distance Control, Reversing Assistant, Lateral Parking Aid dan Reversing Assist Camera.

BMW X1 dibekali mesin bensin 1.500 cc tiga silinder. Dapur pacunya diklaim mampu menghasilkan tenaga 156 hp dan torsi 230 Nm. Mesin tersebut mampu mengantarkan BMW X1 melesat dari 0-100 km dalam waktu 9 detik.

