Bocoran Harga The New SUV Mitsubishi, Lebih Mahal dari Creta?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akan menggelar world premiere SUV terbarunya dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atyau GIIAS 2023. The New SUV ini merupakan versi produksi dari mobil konsep Mitsubishi XFC yang telah diperkenalkan.

MMKSI sendiri pada pekan lalu telah mengungkapkan tampilan eksterior dari SUV terbaru ini. Namun, bagian interior, nama resmi mobil ini, hingga harganya baru akan diumumkan di GIIAS 2023 pada 10 Agustus mendatang.

"(The New SUV0 akan diperkenalkan secara penuh, termasuk nama mobilnya di GlIAS 2023,” kata Presiden Direktur PT MMKSI Atsushi Kurita dalam acara peluncuran SUV terbaru Mitsubishi, Senin, 31 Juli 2023.

Meskipun harga belum diumumkan, namun Tempo mendapatkan bocoran dari salah satu pramuniaga sales Mitsubishi yang menyebutkan SUV baru ini akan dibanderol mulai Rp 350 jutaan hingga Rp 450 jutaan.

"Range 350-450 juta, tipenya belum tahu. Jadi customer sudah dapat antrean untuk proses mobilnya, SPK minimal Rp 5 juta," kata pramuniaga tersebut saat dihubungi Tempo, Kamis, 3 Agustus 2023.

Harga dasar The New SUV ini tercantum dalam situs Informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam situs tersebut, ada dua model SUV baru, yakni XFC EXC 1.5L 4X2 AT yang punya NJKB Rp 265 juta dan model XFC ULT 1.5 4X2 AT dengan NJKB Rp 279 juta.

Namun, sebagai catatan, NJKB ini bukanlah harga jual resmi untuk The New SUV. Harga jual mobil dari NJKB ini nantinya akan diakumulasikan dengan beberapa pajak, seperti PKB, BBNKB, hingga PPN.

Sebelumnya, Direktur Penjualan dan Pemasaran PT MMKSI Irwan Kuncoro meyakini bahwa harga versi produksi Mitsubishi XFC Concept akan kompetitif.

"Harga kompetitif ini sangat penting untuk bisa bersaing dengan kompetitor di kelas SUV kompak," ujar Irwan di sela-sela pembukaan pameran mobil Mitsubishi di Palembang Trade Center, Palembang, Sumatra Selatan, Kamis, 16 Maret 2023.

Bila memang SUV baru Mitsubishi ini dijual dengan kisaran harga Rp 350 hingga 450 juta, maka harga SUV ini akan lebih mahal dari pesaingnya, yakni Hyundai Creta. Saat ini Creta tipe terendah, Active MT, dibanderol Rp 291,3 juta dan tipe tertingginya, Prime IVT, dilego Rp 408,3 juta.

Ini artinya, perkiraan harga SUV baru Mitsubishi berada di range yang sama dengan Honda HR-V dan juga Toyota Yaris Cross. Tipe terendah HR-V saat ini dibanderol Rp 375,9 juta dan tipe tertingginya dibanderol Rp 529, 9 juta.

Sementara itu, Toyota Yaris Cross tipe terendah, 1.5 G MT, per Agustus 2023 ini dibanderol Rp 351 juta. Kemudian untuk tipe tertingginya, 1.5S GR CVT TSS, dijual Rp 417 juta, juga ada pilihan warna premium dengan harga Rp 420 juta.

Spesifikasi Eksterior SUV Baru Mitsubishi

Dari tampilan eksterior, SUV baru ini mengusung konsep desain Silky & Solid dan memiliki ground clearance 222 mm yang dipadukan dengan roda 18 inci. Bagian mukanya menampilkan konsep Dynamic Shield dengan lampu DRL LED L-shape untuk memancarkan cahaya dalam T-shape.

Pada sisi bodi mobil, permukaan yang kaya dan berotot berpadu dengan fender flare yang terpahat serta karakter garis untuk menampilkan kekuatan dinamisme SUV. Lampu belakangnya juga menganut desain T-shape LED, dengan ukuran yang lebar dan stabil.

Secara dimensi, The New SUV ini punya panjang 4.390 mm, lebar 1.810 mm, dan tinggi 1.660 mm. Mesin yang digunakan berkubikasi 1.5 liter dengan transmisi CVT dan menggunakan sistem penggerak FF (Front Engine-Front Wheel Drive) (2WD).

Versi produksi Mitsubishi XFC Concept ini juga dilengkapi dengan empat mode berkendara, yakni Normal, Wet, Gravel, dan Mud. Selain itu, The New SUV juga sudah dilengkapi sistem Dynamic Sound Yamaha Premium.

