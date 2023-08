Pengunjung GIIAS 2023 Bisa Bawa Pulang Suzuki Jimny, Bagaimana Caranya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Indonesia turut meramaikan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. Dalam pameran itu, mereka akan menghadirkan berbagai promo menarik bagi calon konsumen yang ingin memiliki Suzuki Jimny.

PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) menggelar program Triple Surprise yang bisa diikuti calon konsumen selama GIIAS 2023 berlangsung. Pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan uang elektronik berisikan saldo hingga Rp1.500.000, mengikuti undian logam mulia, voucher hotel, belanja, dan wisata, serta kesempatan untuk memenangkan 2 unit Suzuki Jimny.

“Ragam promo Suzuki kami hadirkan sebagai wujud apresiasi kami terhadap antusiasme masyarakat terhadap produk-produk unggulan Suzuki. Kami harap kehadiran Suzuki di lini booth GIIAS 2023 dapat memberikan kesempatan bagi calon konsumen kami untuk mengenal teknologi ramah lingkungan kami,” kata Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS.

Salah satu hadiah tersebut bisa didapatkan dengan cara menjajal atau melakukan test drive mobil Suzuki di GIIAS 2023. Mereka yang test drive berkesempatan untuk mengikuti program First Surprise Suzuki GIIAS 2023, serta mendapatkan hadiah langsung berupa merchandise, tiket free entrance, maupun free parking GIIAS.

Tak hanya itu, para peserta test drive juga berkesempatan untuk mengikuti undian berhadiah logam mulia dalam bentuk emas batangan seberat 5 dan 10 gram, voucher menginap di hotel, voucher belanja, serta voucher wisata. Pengundian pemenang hadiah ini akan dilakukan pada hari terakhir GIIAS 2023, yaitu Minggu, 20 Agustus 2023.

Selain program Triple Surprise, pengunjung juga bisa menikmati promo Test Drive Suzuki Hybrid Berhadiah Suzuki Jimny yang berlaku untuk calon konsumen Suzuki di seluruh Indonesia. Itu bisa didapatkan dengan melakukan test drive varian Suzuki Hybrid, seperti Grand Vitara, All New Ertiga Hybrid, dan New XL7 Hybrid.

Hadiah 1 unit Suzuki Jimny tersebut nantinya akan diundi pada 15 Oktober 2023 bagi konsumen yang melanjutkan pembelian unit mobil varian hybrid yang telah dicobanya. Program ini berlaku kelipatan sehingga calon konsumen juga dapat memperbesar peluangnya membawa pulang Suzuki Jimny.

