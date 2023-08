Kia EV9 GT-Line Meluncur di GIIAS 2023, Harganya Rp 1,97 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kreta Indo Artha (KIA) meluncurkan mobil listrik SUV terbarunya, yakni Kia EV9 GT-Line di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023 hari ini, Kamis, 10 Agustus. Ini menjadi debut pertamanya di pasar otomotif Asia Tenggara.

Indonesia dipilih sebagai negara pertama di Asia Tenggara karena dianggap memiliki potensi besar dalam pertumbuhan mobil listrik. Pasalnya, kendaraan listrik di negara ini dinilai mengalami tren positif.

"Kami sangat gembira dengan peluncuran Kia EV9 GT-Line pada hari ini, sebuah Battery Electric Vehicle SUV terbaru yang memiliki berbagai keunggulan. Kia EV9 GT-Line juga menunjukkan komitmen Indomobil group dalam mendukung program pemerintah terkait kendaraan elektrifikasi, terutama untuk merek Kia di Indonesia,” kata Andrew Nasuri, Presiden Direktur PT Kreta Indo Artha.

Kia EV9 GT-Line dibekali dengan dua motor listrik bertenaga 385 PS dan torsi 700 Nm. Dengan begitu mobil listrik ini bisa melesat dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam waktu 5,3 detik.

SUV listrik ini menggunakan baterai lithium-ionberkapasitas 99,8 kWh yang dapat menjelajah hingga 497 kilometer dalam kondisi baterai terisi penuh. Dengan kapasitas baterainya yang tergolong besar, Kia EV9 GT-Line memiliki catatan EV fuel economy sebesar 228 wh/km.

“Kia EV9 GT-Line adalah kendaraan listrik terbaru dari Kia yang hadir guna memenuhi permintaan pasar untuk SUV full size yang ‘zero emission’ dan kenikmatan berkendara yang berbeda,” ujar Andrew.

Pengisian daya listrik Kia EV9 GT-Line dibutuhkan waktu sekitar 10 jam 45 menit apabila menggunakan pengisian daya AC atau Wallbox Charging berkapasitas 11 kW. Jika menggunakan pengisian daya Ultra Fast Charging berjenis DC dengan kapasitas 250 kW, hanya membutuhkan waktu sekitar 23 menit.

Mobil listrik ini dilengkapi fitur Wireless Charging, Ventilated and Heated Seats di baris pertama dan kedua, Relaxation Seats di baris pertama dan kedua, Dynamic Body Care di baris kedua, Dual Panoramic Sunroof, Head Up Display, hingga Premium Sound System dari Meridian dengan 14 speakers.

Ada juga fitur keselamatan canggih ADAS yang terdiri dari Forward Collision-avoidance Assist with Junction Turning and Crossing, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, Smart Cruise Control, Blind Spot Collision Avoidance Assist, dan Blind Spot View Monitor.

Lalu terdapat pula High Beam Assist, Driver Attention Warning, Safe Exit Assist, Safe Exit Warning, Highway Driving Assist, dan Highway Driving Pilot. Selain itu, terdapat juga fitur keselamatan lain, seperti Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, Surround View Monitor, Parking Distance Warning, dan Parking Collision Avoidance Assist.

Kia EV9 GT-Line juga dilengkapi dengan fitur Remote Smart Parking Assist 2 yang memungkinkan mobil dapat diparkir secara otomatis, baik melalui remote atau dari dalam kendaraan.

Mobil listrik Kia EV9 GT-Line resmi dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 1.975.000.000 on the roadDKI Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan Kia EV6 GT sudah bisa dipesan dengan harga Rp 1.699.000.000 on the roadDKI Jakarta dan sekitarnya.

