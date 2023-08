Honda Hadirkan Mobil Hybrid di GIIAS 2023, Termasuk CR-V Hybrid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) datang ke Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023 dengan meluncurkan generasi terbaru dari All New Honda CR-V hybrid.

Terdapat dalam dua pilihan varian, model SUV legendaris ini menawarkan varian All New Honda CR-V 2.0L RS e:HEV dengan sistem hybrid terbaru Honda yang lebih bertenaga, sekaligus lebih hemat bahan bakar.

Teknologi e:HEV yang diusung All New Honda CR-V dibekali motor listrik dengan tenaga terbesar di kelasnya, sistem pengaturan tenaga yang pintar, serta teknologi regenerasi daya untuk pengisian baterai, memungkinkan penggunaan daya baterai yang dominan dalam berbagai kondisi berkendara.

All New Honda CR-V Hybrid juga tampil dengan desain baru yang semakin premium sebagai model SUV kelas atas. Mobil ini menawarkan fitur-fitur berteknologi tinggi terutama dalam konektivitas dan keselamatan berkendara.

Untuk pertama kalinya, Honda memperkenalkan teknologi Honda Connect di Indonesia melalui generasi terbaru All New Honda CR-V. Ini merupakan aplikasi untuk mengakses berbagai fitur dan informasi di mobil melalui smartphone penggunanya.

Terdapat juga fitur keselamatan canggih Honda Sensing dengan fitur lebih lengkap, seperti penambahan teknologi Adaptive Driving Beam. All New Honda CR-V juga menawarkan varian mesin 1.5 liter Turbo dengan desain dan fitur yang sama premium serta konfigurasi tempat duduk tiga baris untuk kapasitas 7 penumpang yang lapang dan nyaman.

Selain All New Honda CR-V yang mengusung teknologi e:HEV, Honda juga membawa mobil hybrid lainnya di pameran otomotif GIIAS 2023, yaitu All New Honda Accord e:HEV, dan Honda CR-Z.

Pernah dipasarkan di Indonesia pada periode 2013-2016, Honda CR-Z mengusung mesin i-VTEC 1,5 liter dipadu dengan teknologi baterai Integrated Motor Assist (IMA). Model ini menjadi pendahulu dalam hal penggunaan teknologi e:HEV.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain mobil hybrid, terdapat pula Honda N-Van EV Prototype. Model Honda N-Van pertama kali diluncurkan pada 2018 dan telah menjadi salah satu minicar terlaris di Jepang.

Honda N-Van EV Prototype dibekali dengan mesin baterai listrik yang menghasilkan performa bertenaga dan ramah lingkungan, sekaligus kabin dan ruang kargo lapang yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan konsumen maupun niaga.

Tampilnya N-Van EV Prototype di Indonesia merupakan bagian dari studi untuk penerapan teknologi elektrifikasi yang dilakukan Honda di Indonesia, khususnya dalam penggunaannya di area perkotaan dan komersial.

Honda berencana untuk menggunakan Honda N-Van EV Prototype untuk pengiriman suku cadang dari tempat penyimpanan ke beberapa diler Honda di area Jakarta dan sekitarnya.

Pilihan Editor: Maxus Mifa 9 Diluncurkan di GIIAS 2023, Dijual Rp 1,4 Miliar



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto