GIIAS 2023: All New Honda CR-V Hybrid Dijual Rp 799,9 juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan All New Honda CR-V dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, Jumat, 11 Agustus 2023. CR-V terbaru ini sudah mengusung mesin hibrida.

"All New CR-V merupakan model yang sangat tepat bagi Honda untuk memperkenalkan teknologi hybrid terbarunya di Indonesia, karena posisinya sebagai SUV flagship di Indonesia," kata President Director PT HPM Kotaro Shimizu di GIIAS 2023.

Varian terbaru CR-V yang dihadirkan di Tanah Air adalah CR-V 2.0L RS e:HEV dan 1.5L Turbo. Untuk pertama kalinya juga, Honda CR-V mengusung fitur Honda Connect yang berfungsi menghubungkan mobil dengan aplikasi di smartphone penggunanya.

All New CR-V RS e:HEV menggunakan mesin 2,0 liter direct-injected 4 silinder Atkinson cycle DOHC yang dikawinkan dengan baterai Lithium-ion berkapasitas 1,06 kWh. Perpaduan mesin dan baterai ini menghasilkan tenaga total 207 PS dan torsi maksimal 335 Nm.

Sistem e:HEV pada CR-V ini bekerja dalamtiga driving system, yakni EV Mode, Hybrid Mode, dan Engine Mode, yang secara otomatis berganti sesuai dengan kondisi jalan, pengendaraan, beban mesin, dan cara berkendara.

All New CR-V juga memiliki teknologi Deceleration Paddle Selector yang berfungsi sebagai pedal deselerasi untuk memaksimalkan pengisian daya baterai melalui pengereman kendaraan atau yang dikenal dengan regenerative braking. Semakin besar level perlambatan maka semakin banyak daya yang diserap baterai.

Sementara, untuk All New CR-V 1.5L Turbo mengusung mesin 1,5 liter direct-injected 4 silinder DOHC VTEC Turbo. Konfigurasi mesin tersebut menghasilkan tenaga 190 PS pada putaran mesin 6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm di 1.700 hingga 5.000 rpm.

Dari sektor eksterior, CR-V RS e:HEV menampilkan grille depan dengan emblem RS dan dilabur warna Piano Black. Kemudian, untuk logo Honda pada tipe ini menggunakan warna biru, lampu depannya sudah LED dengan lampu sein sequential yang juga sudah LED.

CR-V Hybrid ini juga memiliki roof rail dan handle pintunya sudah dilengkapi Lock Pre-setting yang akan mengunci pintu secara otomatis setelah pengemudi mengunci pintu terlebih dahulu kemudian menutup pintu lainnya. Sementara, bagian belakangnya menggunakan lampu LED Tail Light, LED Rear Fog Light, serta penyematan emblem e:HEV.

All New CR-V menggunakan velg alloy 19 inci dengan desain black alloy wheels, dengan penambahan warna smoke pada tipe RS e:HEV.

Masuk ke bagian kabin, CR-V baru ini menampilkan layar infotainment 9 inci yang sudah terintegrasi Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian, panel instrumennya berukuran 10,2 inci dengan layar TFT with Customized Display Setting. Interior mobil ini sudah dilengkapi 12 speaker lansiran Bose.

Soal harga, All New Honda CR-V RS e:HEV dijual dengan harga Rp 799,9 juat, sementara tipe 1.5L VTEC Turbo dibanderol Rp 739,9 juta. Seluruh harga tersebut berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta. Harga tipe RS e:HEV hanya berlaku hingga 30 September 2023 untuk nomor rangka tahun 2023.

