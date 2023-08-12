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Skema Cicilan New Toyota Alphard, DP Mulai Rp 272 Jutaan

Reporter

Editor

Wawan Priyanto

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Toyota Alphard HEV diperkenalkan di GIIAS, ICE, BSD City, Tangerang Selatan. 10 Agustus 2023. TEMPO/Erwan Hermawan
Toyota Alphard HEV diperkenalkan di GIIAS, ICE, BSD City, Tangerang Selatan. 10 Agustus 2023. TEMPO/Erwan Hermawan
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TEMPO.CO, Jakarta - New Toyota Alphard diluncurkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Tidak hanya model bermesin bensin, Toyota juga merilis Alphard dengan mesin hybrid.

New Alphard ini menggunakan dua opsi mesin. Mesin pertama adalah mesin bensin 2,5 liter 2AR-FE 4 silinder segaris. Konfigurasi mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimal 134 kW atau setara 182 PS pada putaran mesin 6.000 rpm dan torsi puncaknya mencapai 235 Nm.

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Lalu untuk opsi mesin kedua adalah hybrid yang menggunakan mesin berkode A25A-FXS berkapasitas 2,5 liter. Mesin hybrid Alphard ini memapu menghasilkan tenaga 140 kW atau setara 190 PS dan torsi 239 Nm. Kedua mesin Alphard dikawinkan dengan sistem transmisi CVT.

Masyarakat yang ingin memiliki Alphard generasi terbaru ini, dapat membelinya melalui dealer resmi Toyota di Indonesia, salah satunya adalah Auto2000. Untuk New Alphard Hybrid, saat ini harganya belum diumumkan. 

Berikut adalah harga dan skema cicilan New Toyota Alphard di Auto2000.

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New Alphard 2.5 X CVT (Non Premium Color)

OTR Jakarta Pelat B: Rp 1.356.100.000
TDP: Rp 272.770.000
Angsuran: Rp 27.870.000 tenor 60X (5 Tahun ADDB)

New Alphard 2.5 X CVT (Premium Color)

OTR Jakarta Pelat B: Rp 1.359.600.000
TDP: Rp 273.470.000
Angsuran: Rp 27.940.000 tenor 60X (5 Tahun ADDB)

New Alphard 2.5 G CVT (Non Premium Color)

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OTR Jakarta Pelat B: Rp 1.578.800.000
TDP: Rp 317.310.000
Angsuran: Rp 32.440.000 tenor 60X (5 Tahun ADDB)

New Alphard 2.5 G CVT (Premium Color)

OTR Jakarta Pelat B: Rp 1.582.300.000
TDP: Rp 318.010.000
Angsuran: Rp 32.520.000 tenor 60X (5 Tahun ADDB)

New Alphard 2.5 Hybrid CVT (Non Premium Color)

OTR Jakarta Pelat B: Rp 1.657.000.000
TDP: Rp 332.950.000
Angsuran: Rp 34.050.000 tenor 60X (5 Tahun ADDB)

New Alphard 2.5 Hybrid CVT (Premium Color)

OTR Jakarta Pelat B: Rp 1.660.500.000
TDP: Rp 333.650.000
Angsuran: Rp 34.120.000 tenor 60X (5 Tahun ADDB)

Pilihan Editor: Toyota Alphard HEV Diperkenalkan di GIIAS 2023, Harga Masih Rahasia

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