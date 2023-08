GIIAS 2023: Pendapat Komunitas Mobil Wuling soal New Almaz RS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia mengundang empat komunitas mobil resminya ke pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. Mereka diundang untuk melihat langsung penyegaran New Almaz RS Pro dan New Almaz RS Hybrid.

Empat komunitas mobil yang diajak ke GIIAS 2023 itu adalah Wuling Club Indonesia (WLCI), Cortezian Indonesia (CI), Wuling Almaz Indonesia (WALI), dan Wuling Electric Vehicle Indonesia (WEVI).

Sekjen WLCI Ramadhoni memberikan pendapatnya soal kehadiran New Almaz RS di GIIAS 2023. Dirinya mengaku terkesan dengan penyegaran yang diberikan pada SUV tersebut, khususnya di bagian eksterior.

“Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melihat secara perdana Wuling New Almaz RS di GIIAS 2023. Tampilan Wuling New Almaz RS dengan desain bumper & grille baru serta tampilan modern pada sisi belakang menguatkan kesan SUV yang futuristik dan berani,” kata dia.

New Almaz RS menghadirkan New Glossy Black Front Bumper & Grille pada bagian eksteriornya. Ada juga Classy Rear Bumper dilengkapi lampu LED, velg 18 inci berdesain sporty, dan penyematan huruf ‘W’ di bagian belakang.

Sementara itu Sekjen Cortezian Indonesia juga memberikan tanggapannya mengenai tampilan New Almaz RS yang dipamerkan pertama kali di GIIAS 2023. Berbeda dengan Ramadhoni, Teddy lebih berkesan pada bagian interior mobil ini.

“Setelah melihat interior New Almaz RS, menurut saya kabinnya tetap nyaman untuk 7 orang dengan nuansa yang berkelas di setiap sisinya. Kemudian ada panoramic sunroof dan tatanan suara dari infinity yang menjadi ciri khas dari Almaz,” ujar dia.

Bagian interior New Wuling Almaz RS dilengkapi Tilt and Telescopic Steering Wheel, New Classy Carbon Black Interior Style berbahan kulit sintetis, dan New Sophisticated Multicolor Ambience Light di ruang kabin.

New Almaz RS juga menawarkan fitur dan teknologi canggih, seperti perintah suara berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command, Wuling Remote Control App, dan Advanced Driver Assistance System (ADAS).

