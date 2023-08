Honda WR-V RS Modifikasi Hadir di GIIAS 2023, Apa Saja yang Diubah?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) turut membawa Honda WR-V RS yang telah dimodifikasi ke ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. SUV ini dimodifikasi oleh tim The Elite dengan mengusung konsep Street Racing.

Honda WR-V RS yang hadir di GIIAS 2023 ini diklaim lebih sporty, tangguh dan elegan setelah dimodifikasi oleh The Elite. Mereka juga menyematkan stiker Honda berwarna merah-putih di bagian kaca depan dan tambahan front diffuser.

Sedangkan bagian sampingnya menggunakan wheels serta suspensi coil spring, side skirt dan body striping decal. Lalu pada bagian belakang, WR-V RS ditambahkan body kit dengan custom rear spoiler, rear diffuser dan muffler.

“Kami menampilkan bentuk kolaborasi modifikasi untuk Honda WR-V RS dengan The Elite untuk memberikan kesan sporty untuk para pengunjung khususnya konsumen kami, di mana produk ini juga dapat menjadi pilihan anak muda serta keluarga muda yang aktif,” kata Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM Yusak Billy.

Honda WR-V sendiri dibekali mesin 1.500 cc DOHC i-VTEC yang sudah berstandar Euro 4. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 121 PS pada putaran mesin 6.600 rpm dan torsi 145 Nm di 4.300 rpm.

Sekedar informasi tambahan, The Elite merupakan salah satu badan usaha yang awalnya bergerak di bidang Event Organizer otomotif. Kini mereka menambah bisnis baru, seperti The Elite Garage, The Elite Brand, dan The Elite Production yang bergerak di bidang digital.

Mereka telah rutin membuat acara The Elite Showcase dengan mengundang juri-juri terbaik dari luar negeri. The Elite juga tidak sembarangan untuk memilih pemenang dalam kontes modifikasi tersebut.

