Produksi Honda CR-V Hybrid Cuma 1.300 Unit, Sudah Laku Berapa?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) telah meluncurkan All New Honda CR-V di GIIAS 2023 pada Jumat, 11 Agustus 2023. Pada tahun ini, Honda CR-V ini hanya tersedia secara terbatas, yakni 1.300 unit untuk tipe Hybrid dan 300 unit tipe 1.5L Turbo.

"Sementara ini, sampai Desember, alokasinya hybrid itu 1.300 sampai 1.500 unit, turbonya 300 sampai 500 unit," kata Marketing & Aftersales Director PT HPM Yusak Billy saat ditemui di arena pameran GIIAS 2023, Selasa, 15 Agustus 2023.

Honda sendiri menargetkan penjualan All New CR-V sebanyak 5.000 unit per tahunnya. Jumlah tersebut akan menyesuaikan dengan permintaan pasar dan juga pasokan dari Thailand, karena All New CR-V masih CBU dari Thailand.

"Rencana kami segitu (5.000 unit per tahun), tapi tergantung lagi dari demand dan ketersediaan komponen, karena baterainya ini terbatas. Kalau kita minta lebih, semua negara minta ke Thailand, kita dapat atau tidak, kita koordinasikan lagi," jelas Billy.

Billy juga mengatakan bahwa selama lima hari diluncurkan, Honda CR-V terbaru ini sudah mencatatkan pemesanan sebanyak 616 unit secara nasional. Dari total tersebut, sekitar 75 persen merupakan pemesanan untuk Honda CR-V Hybrid.

"Per kemarin (Senin, 14 Agustus 2023), jam 12 malam, pemesanan saya lihat sudah 616 unit, hybrid-nya sudah 75 persen, 464 unit dan turbonya 152 unit,” ucap Billy.

All New Honda CR-V RS e:HEV dijual dengan harga Rp 799,9 juta, sementara tipe 1.5L VTEC Turbo dibanderol Rp 739,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Harga untuk CR-V RS e:HEV ini berlaku hanya sampai 30 September 2023.

“Harga sekarang ini berlaku untuk pemesanan hingga 30 September, karena Oktober itu sudah mulai di delivery,” ujar Billy.

