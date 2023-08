Shell Indonesia Gelar Turnamen Golf Wanita, Diikuti Lebih dari 120 Peserta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shell Lubricants Indonesia menggelar turnamen golf bertajuk Potential in Motion Golf Tournament: Pro Am pada 13 Agustus 2023 di Damai Indah Golf, Pantai Indah Kapuk Course, Jakarta. Turnamen ini berfokus pada peserta wanita dan diikuti lebih dari 120 pegolf amatir.

"Shell Indonesia menghadirkan wadah untuk mendukung pengembangan komunitas golf wanita dan para pemain golf di Indonesia, sekaligus menginspirasi masyarakat umum yang terlibat dalam meningkatkan pola hidup sehat melalui golf," kata Direktur Pelumas Shell Indonesia Andri Pratiwa dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 18 Agustus 2023.

Ada dua kategori dalam kompetisi golf Shell Indonesia ini, yakni Pro-Am Ladies Pro dan Ladies Elite Amateur dengan format Stroke Play 18 hole. Selain itu, ada juga turnamen amatir dengan sistem 36 format Stroke Play on Handicap System 36.

Turnamen ini diikuti sejumlah peserta dan melahirkan komunitas golf profesional wanita bernama Manika Womans Tour. Ada enam atlet wanita yang memprakarsai komunitas ini, yakni Agnes Retno Sudjasmin, Dea Mahendra, Putri Amani, Ika Woro Palupi, Ida Ayu Melati, dan Tatiana Wijaya.

Turnamen Golf Shell Indonesia ini juga memberikan hadiah bagi pemenang hole in one. Hadiah tersebut antara lain Hyundai Ioniq 5 (hole 3), Mitsubishi Xforce (hole 7), kupon SPBU Shell senilai Rp 100 juta (hole 12), dan BMW X5 (hole 15).

