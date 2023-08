Ducati Scrambler Rilis 3 Model Baru, Harga Mulai Rp 370 jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ducati meluncurkan Scrambler terbaru di pasar otomotif roda dua Indonesia pada Selasa malam WIB, 29 Agustus 2023. Motor Ducati Scrambler baru tersebut dihadirkan dalam tiga tipe, yakni Icon, Full Throttle dan Nightshift.

Scrambler generasi kedua Ducati ini menawarkan rangka teralis, setang lebar, pusat gravitasi rendah, dan berkendara yang ditingkatkan dengan elektronik canggih. Motor baru ini menghadirkan tiga mode berkendara, yakni Road, Sport dan Wet.

Director of After Sales Ducati Indonesia Dito Mulyadi memastikan bahwa motor baru ini sudah bisa dipesan dengan harga mulai Rp 370 jutaan (off the road). “Oktober 2023 (unitnya) sudah dikirim ke konsumen,” kata dia dalam acara peluncuran.

Scrambler baru ini dilengkapi DRL (Daytime Running Light) di bagian depan, yang dapat dikenali berkat empat sektor melingkar (trademark Ducati Scrambler), mengecil, dan menjadi lebih tajam dengan potongan yang modern dan elegan. Lampu depan dan belakangnya kini full LED.

Tangki berbahan metal telah didesain ulang dan dilengkapi dengan penutup yang dapat diganti. Penutup aluminium anodized yang elegan di bawah tangki melengkapi desain bagian depan sepeda motor baru.

Lalu ada juga instrument baru dengan cluster TFT warna 4,3 inci dan HMI khusus menjadikan Ducati Scrambler baru semakin modern. Bentuk knalpotnya juga berevolusi sehingga membuat mesin terlihat sepenuhnya.

Ducati Scrambler baru juga telah diperbarui dalam hal teknis dan bobotnya lebih ringan 4 kg. Sasis barunya juga memberikan kontribusi penting terhadap pengurangan bobot motor secara keseluruhan. Rangka teralis Ducati Scrambler juga telah diperbarui dan diringankan.

Bicara dapur pacunya, motor ini dibekali mesin dua katup dua silinder berpendingin udara yang bisa mengeluarkan tenaga maksimum sebesar 73 hp. Ducati Scrambler baru ini tersedia dalam versi 47 hp untuk pengendara sepeda motor dengan lisensi A2.

