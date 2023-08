Mobil Mewah Bergaya Klasik Morgan Hadir di Batam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - TDA Luxury Toys selaku produsen mobil mewah bergaya klasik, Morgan, di Indonesia, membuka dealership terbarunya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bekerja sama dengan EM Auto, salah satu showroom mobil mewah di Batam, TDA Luxury mengenalkan dan menjual Morgan untuk masyarakat Batam.

Bertajuk “The Launching of Morgan Batam” acara digelar pada 26 - 27 Agustus 2023 di One Mall Batam, Batam Center. Pengunjung dapat melihat lebih dekat dengan 3 tipe andalan dari Morgan yaitu Morgan Super 3, Morgan Plus 4, dan Morgan Plus 6.

“Kehadiran Morgan di Batam akan menjadi warna baru dikalangan mobil mewah yang ada di Batam dan saya harap ini menjadi momentum meningkatnya daya beli mobil mewah di Batam.” kata Victor Sanjaya, CEO dari EM Auto dalam keterangan persnya, Rabu, 30 Agustus 2023.

Marlon Eric Wuisan selaku Director of Morgan Jakarta juga berharap kehadiran Morgan di Batam dapat menjadi pilihan baru line up mobil Mewah.

“Morgan hadir untuk para penggemar mobil mewah di Batam. Kami berharap kehadiran Morgan di Batam ini menambah suasana baru dikalangan mobil mewah di Batam,” ujar Marlon.

Sebagai informasi, Morgan merupakan merek mobil sport asal Inggris yang sudah berdiri sejak 1910 oleh Henry Frederick Stanley Morgan.

Morgan saat ini memiliki pabrik di kota Malvern yang setiap tahunnya memproduksi 850 unit mobil dan semua produksinya dilakukan dengan tangan alias Handmade.

Mobil Morgan juga masih mempertahankan bahan kayu untuk konstruksi bingkai cangkang bodinya. Morgan Motor Company berevolusi menjadi kendaraan premium bergaya klasik kontemporeryang menggunakan mesin modern dan teknologi canggih.

Saat ini Morgan masih memproduksi 3 tipenya yaitu Morgan Plus Four, Morgan Plus Six, dan mobil unik dengan roda 3 yang disebut Morgan Super 3.

