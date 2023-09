28 Ribu Pemilik Motor Royal Enfield dari 58 Negara Hadir dalam Acara One Ride 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 28 ribu pemilik motor Royal Enfield dari 420 kota di 58 negara, ikut serta dalam kegiatan riding bertajuk One Ride edisi ke-12. One Ride tahun ini mengusung tema One Mission, One World, One Ride.

"Kami sangat menghargai dan mengagumi semangat dari para pengendara di seluruh dunia, dan kami senang kalau tahun ini lebih banyak pengendara turut berpartisipasi di kegiatan riding sosial tahunan kami," kata CEO Royal Enfield B. Govindarajan dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 20 September 2023.

One Ride ini digelar di seluruh dunia dengan tujuan mempersatukan para pengendara dari berbagai latar belakang, usia, dan negara. Di Indonesia, One Ride tahun ini diikuti oleh 970 pengendara dari 27 kota di 14 provinsi di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, Cirebon, Jogja Solo, Makassar, Kendari, Medan, dan Semarang.

Dalam acara One Ride ini, peserta akan meninggalkan jejak positif di setiap kota yang mereka lalui. Misalnya, di Jakarta para pengendara menanam pohon, di Bandung mereka mengecat atribut-atribut kota, di Bali melakukan kegiatan amal untuk anak-anak, dan di Surabaya, para pengendara berkumpul untuk membersihkan Gunung Trawas.

Secara global, riding One Ride 2023 ini dilaksanakan di 58 negara di seluruh dunia, termasuk India, Nepal, Australia, Selandia Baru, Thailand, Singapura, Korea, Kamboja, Vietnam, Jepang, Mongolia, Filipina, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, dan Jerman.

Kemudian di Austria, Belgia, Belanda, Swedia, Swiss, Republik Ceko, Denmark, Kroasia, Amerika Serikat, Argentina, Kolombia, Mexico, Peru, Chile, Ekuador, Uruguay, Kosta Rika, Brazil, Dubai, Bahrain, Qatar, Kuwait, Madagaskar, Maroko, Turki, Honduras, dan Republik Dominika.

