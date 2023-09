Mitsubishi Siap Boyong Mobil Andalannya ke Pameran Japan Mobility Show 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi Motors Corporation memastikan keikutsertaannya dalam pameran Japan Mobility Show 2023. Ajang ini akan berlangsung di Tokyo Big Sight, Tokyo, Jepang, 26 Oktober hingga 5 November 2023.

Dalam pameran ini, Mitsubishi tampil dengan tema booth "Awaken the adventurous spirit within you. Adventures for all, anytime and anywhere". Mitsubishi akan menghadirkan sebuah gaya hidup mobilitas yang unik dan memuaskan semangat pengemudi petualangan.

Dengan segala lini produk yang dimiliki, Mitsubshi akan menyediakan kendaraan yang ramah lingkungan dan kendaraan yang aman serta nyaman untuk digunakan di segala kondisi jalan dan cuaca. Mitsubshi berupaya menghadirkan mobil yang mendukung gaya hidup mobilitas para pelanggannya.

Model yang akan dipamerkan antara lain Pajero, sebuah SUV yang menyeimbangkan penanganan jalan dari SUV otentik dengan kenyamanan kendaraan penumpang. Kemudian ada Mitsubishi Deliva D:5 minivan, serta SUV Outlander PHEV.

Mobil-mobil tersebut diharapkan dapat merepresentasikan gaya hidup mobilitas yang unik dan memuaskan, serta membangkitkan semangat petualangan para pengemudi. Terlebih dalam memberikan pilihan mobilitas bagi pengunjung pameran Japan Mobility Show.

