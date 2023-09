Copotan Part Bekas Motor MotoGP Suzuki Dijual Daring, Harganya Rp 31 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, muncul sebuah unggahan di media sosial Facebook yang memasarkan copotan part dari motor MotoGP Suzuki. Hal ini diketahui dari pemilik akun X (dulu Twitter), @everythingmrace pada Selasa, 26 September 2023.

"Sepertinya ada yang membobol dan menjual suku cadang Suzuki MotoGP di Facebook. Rupanya mereka punya empat motor," tulis akun X tersebut, dikutip Tempo hari ini, Kamis, 28 September 2023.

Dalam unggahan tersebut, tercantum tangkapan layar sebuah grup Facebook bernama Racing Bikes For Sale (Road racing only) yang menjual spare part motor MotoGP Suzuki berupa bagian swing arm. Dijelaskan bahwa suku cadang itu dijual di negara Thailand dengan harga $ 2.000 atau sekitar Rp 31 juta untuk pengiriman seluruh dunia.

Looks like someone is breaking and selling Suzuki MotoGP parts on Facebook!

Apparently they have 4 bikes! #MotoGP pic.twitter.com/NLqijUGvZ0