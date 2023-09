Toyota Corolla Altis Mendapatkan Penyegaran, Harga Mulai Rp 569,7 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan penyegaran untuk Toyota Corolla Altis. Penyegaran ini dilakukan pada bagian eskterior dan interior.

"Toyota memberikan beberapa sentuhan pada eksteriornya dan di bagian interior juga dilengkapi dengan sentuhan pada entertainment system untuk mendukung kenyamanan berkendara yang telah menjadi keunggulannya selama ini," kata Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Sabtu, 30 September 2023.

Ada dua pilihan tipe untuk New Corolla Altis ini, yakni 1.8 CVT bensin dan 1.8 HEV CVT yang menggunakan mesin hybrid. Pada versi terbaru ini, Corolla Altis masih menggunakan platform Toyota New Global Architecture (TNGA), namun dengan beberapa improvisasi di bagian eksterior dan interior.

Dari segi tampilan, New Corolla Altis sekarang mengusung desain grille baru dari bilah horizontal menjadi motif jaring bergaya racing. Kemudian desain velg 17 incinya juga disegarkan. Untuk pilihan warna eksteriornya ada Celestite Gray Metallic, Platinum White Pearl Mica, dan Attitude Black Mica.

Toyota Corolla Altis 2023. (TAM)

Masuk ke bagian kabin, New Corolla Altis mendapatkan peningkatan pada entertainment system yang kini menggunakan layar berukuran 9 inci. Sistem ini sudah terintegrasi dengan 6 speaker, AM/FM, Bluetooth dan WiFi, NFC (khusus varian V), Voice Command, dan Wireless AACP (Apple CarPlay dan Android Auto).

Layar MID mobil ini berukuran 12,3 inci yang menampilkan tiga opsi interface, yakni Casual, Smart, dan Sporty. Kemudian tersedia tiga slot USB-C dan wireless charger di konsol tengah kini hadir untuk tipe Corolla Altis 1.8 V CVT.

Tidak ketinggalan fitur-fitur keselamatan disematkan pada Corolla Altis facelift ini, yang mencakup rem ABS+EBD+BA, 7 airbags, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Rear Cross Traffic Aller (RCTA), Blind Spot Monitor (BSM), dan Emergency Stop Signal.

Berikut daftar harga New Corolla Altis:

New Corolla Altis 1.8 V (warna premium): Rp 569,7 juta

New Corolla Altis 1.8 V (warna non premium): Rp 566,7 juta

New Corolla Altis 1.8 HEV (warna premium): Rp 623,1 juta

New Corolla Altis 1.8 HEV (warna non premium): Rp 620,1 juta

