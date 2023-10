Bolehkah Menghidupkan AC Mobil saat Sedang Parkir? Ini Jawabannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pengemudi mobil kerap kali menghidupkan AC mobil saat sedang terparkir. Namun, sebenarnya apakah boleh menghidupkan AC saat kondisi mobil terparkir?

Mesin mobil yang terus menyala, termasuk AC dan audio, sebenarnya tidak ada masalah jika dilakukan dalam waktu singkat terhadap kondisi mesin dan kelistrikan. Namun sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu yang lama.

Kendati demikian, pengemudi perlu memperhatikan lingkungan sekitar mobil. Dengan kondisi mesin menyala, artinya gas buang dari knalpot terus keluar dan dapat membahayakan orang di sekitar mobil, bahkan juga bisa membuat bahaya bagi penumpang.

Melansir laman Auto2000 hari ini, Senin, 2 Oktober 2023, mesin mobil mengeluarkan gas buang melalui knalpot seperti hidrokarbon (HC), karbon monoksida (CO), dan nitrogen oksida (NO). Di antara ketiganya, CO merupakan gas yang berbahaya bagi manusia jika terhirup dengan paparan yang berlebihan.

Emisi gas buang ini bisa sangat berbahaya jika dihirup terus menerus oleh orang di dekat mobil. Bahkan jika gas buang tersebut masuk ke kabin lewat berbagai celah sempit yang ada, terutama saat mobil parkir dan mesin menyala, maka akan membahayakan penumpang dan pengemudi di dalamnya.

Dampak bahaya dari paparan karbon monoksida ini dapat mengganggu sistem saraf dan gangguan pada otak. Hal ini dapat memengaruhi perilaku dan tingkat kecerdasan, pertumbuhan yang terhambat, gejala sakit kepala, rasa mual, dan muntah. Sebagian besar individu yang terkena paparan karbon monoksida ini sulit untuk diselamatkan.

Orang yang terpapar CO ini akan mengalami nyeri kepala, pusing, kelemahan, mual, muntah, dan ketidaknyamanan di dada. Apabila kadar karbon monoksida semakin tinggi, maka dapat menyebabkan hilangnya kesadaran bahkan kematian secara mendadak.

Bahaya ini semakin bertambah apabila jendela kabin mobil berada dalam kondisi tertutup rapat. Akibatnya, gas tersebut terperangkap di dalam kabin dan akhirnya terhirup penumpang. Pun tidak ada penumpang di kabin, gas buang yang terkumpul di kabin membutuhkan waktu untuk sepenuhnya hilang.

Jika ingin menyalakan AC mobil terparkir, disarankan untuk membuka sedikit jendela. Hal ini bertujuan agar gas buang dalam kabin terdorong keluar dan sirkulasi udara tetap lancar dan tidak mengganggu pernapasan penumpang di dalamnya.

Namun, masalah ini tidak akan terjadi jika mobil dalam keadaan berjalan. Sebab, saat mobil berjalan, gas buang tidak akan naik dan masuk ke dalam kabin lantaran terdorong ke belakang. Jika ingin menyalakan AC mobil saat parkir, disarankan tidak dilakukan dalam waktu yang lama.

