Kenaikan Harga BBM Tak Pengaruhi Banderol Mobil Mitsubishi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memastikan tidak melakukan penyesuaian harga mobil setelah adanya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak). Dengan kata lain, harga mobil Mitsubishi tidak ikut naik karena hal itu.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Director of Sales & Marketing PT MMKSI Irwan Kuncoro saat hadir dalam peresmian dealer Mitsubishi di Cibubur hari ini, Selasa, 3 Oktober 2023. Meski ada penyesuaian, kata dia, itu bukan karena kenaikan harga BBM.

“Untuk saat ini kita belum ada rencana penyesuaian harga produk dan penyesauaian harga mobil karena kenaikan harga BBM,” kata Irwan Kuncoro saat ditemui di dealer Sun Star Prima Motor – Cibubur.

“Tapi penyesuaian harga itu satu hal yang memang ada, dan tidak hanya mitsubishi pasti merek lain juga menyesuaikan dengan banyak faktor. Tapi sekali lagi khusus untuk kenaikan harga BBM, untuk saat ini belum ada rencana menaikkan harga mobil,” jelas dia.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi per 1 Oktober 2023. Terdapat lima jenis BBM yang mengalami kenaikan, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95.

Harga Pertamax mengalami kenaikan Rp 700 dari awalnya Rp 13.300 per liter pada September menjadi Rp 14.000. Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp 16.600 per liter dari sebelumnya Rp 15.900 per liter.

Kenaikan harga juga terjadi pada Dexlite per hari ini, dari Rp 16.350 per liter menjadi Rp 17.200 per liter. Adapun harga Pertamina DEX naik dari Rp 16.900 per liter menjadi Rp 17.900 per liter. Lalu Pertamax Green 95 naik dari Rp 15.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter dan Pertamax.

Daftar Harga OTR Mitsubishi Motors di Jabodetabek:

Mitsubishi XForce

Ultimate CVT Rp. 412.900.000,-

Exceed CVT Rp. 379.900.000,-

New Pajero Sport

New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT Rp. 735.600.000,-

New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT Rp. 675.600.000,-

New Pajero Sport Dakar 4x2 AT Rp. 625.900.000,-

New Pajero Sport Exceed 4x2 AT Rp. 567.300.000,-

New Pajero Sport Exceed 4x2 MT Rp. 552.100.000,-

New Pajero Sport GLX 4x4 MT Rp. 577.600.000,-

New Xpander Cross

New Xpander Cross Premium CVT Rp. 342.650.000,-

New Xpander Cross MT Rp. 316.750.000,-

New Xpander2 Ultimate CVT Rp. 312.900.000,-

Sport CVT Rp. 309.500.000,-

Sport MT Rp. 294.850.000,-

Exceed CVT Rp. 280.700.000,-

Exceed MT Rp. 271.500.000,-

GLS CVT Rp. 267.400.000,-

GLS MT Rp. 258.200.000,-

Outlander

Outlander PHEV Rp. 1.322.700.000,-

Triton

Triton D-Cab Ultimate AT 4x4 Rp. 520.000.000,-

Triton D-Cab Exceed MT 4x4 Rp. 469.950.000,-

Triton D-Cab GLS MT 4x4 Rp. 434.600.000,-

Triton D-Cab HDX MT 4x4 Rp. 413.550.000,-

Triton Single-Cab HDX MT 4x4 Rp. 363.350.000,-

Triton Single-Cab GLX MT 4x2 Rp. 287.150.000,-

L300

L300 Cab Chassis MT Rp. 237.000.000,-

L300 Pick-Up Flat Deck MT Rp. 242.000.000,-

*Tambahan Rp 3.000.000 untuk warna putih

*Tambahan Rp 1.500.000 untuk warna putih

