Tekan Emisi Karbon, Toyota Indonesia Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota-Astra Motor (TAM) membangun ekosistem kendaraan elektrifikasi, Toyota xEV Ecosystem, untuk membantu menekan emisi karbon. Ekosistem ini dalam bentuk fasilitas charging spot di outlet Toyota.

Brand asal Jepang ini juga menghadirkan Privilege Charging Spot dan Privilege Parking Spot yang mudah diakses, aman, dan nyaman, disiapkan di berbagai area publik. Fasilitas Ultra Fast Charging Spot sedang disiapkan pula di area rest area Jalan Tol Trans Jawa untuk menjaga mobilitas jarak jauh xEV Toyota.

Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan Toyota xEV Ecosystem hadir dalam bentuk fasilitas charging spot untuk kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus (jenis BEV dan PHEV) secara gratis di 50 outlet. Angka ini dia sebut akan terus bertambah di masa mendatang.

"Fasilitas ini melengkapi bengkel resmi di seluruh Indonesia yang sanggup melakukan servis berkala dan perbaikan semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota," kata Anton dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Rabu, 4 Oktober 2023.

Toyota Indonesia saat ini memasarkan line up lengkap kendaraan elektrifikasi yang terdisi dari mobil listrik baterai, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan mobil hybrid. Mobil listrik baterai Toyota yang dipasarkan di Indonesia adalah bZ4X, sementara PHEV diwakili oleh All New RAV4 GR Sport PHEV.

Kedua jenis mobil ini memiliki keunggulan yakni dapat melakukan pengisian ulang baterai sebagai penggerak motor listrik secara mandiri. Toyota telah memberikan paket wall charger supaya pemilik bZ4X dan RAV4 GR Sport PHEV dapat melakukan charging baterai xEV di rumah.

Toyota menyampaikan xEV Ecosystem dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan servis mobil dan charging baterai di bengkel resmi mereka.

Dengan jaringan workshop yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pelanggan tidak hanya dapat melakukan servis berkala dan perbaikan kendaraan, tapi juga mengisi ulang baterai secara gratis di fasilitas charging spot.

Saat ini sudah ada 50 dealer Toyota yang memiliki fasilitas ini dan akan bertambah hingga 200 dealer di akhir tahun 2023, serta lebih banyak lagi ditahun-tahun mendatang. Masing-masing outlet memiliki 1 unit AC Charger berdaya 22 kW.

Sebagai pilot project, sekarang telah disediakan fasilitas Privilege Charging Spot dan Privilege Parking Spot di ASHTA Mal yang berada di kawasan eksklusif SCBD, Jakarta Selatan. Pemilihan mal terbaru di Jakarta ini karena adanya persamaan visi dengan Toyota yakni fokus pada lingkungan.

Privilege Charging Spot merupakan fasilitas isi ulang baterai xEV, eksklusif untuk BEV dan PHEV Toyota. Tersedia 1 unit Ultra Fast Charger 120 kW (dengan 3 jenis gun charger tipe CCS2, CHAdeMO & AC Type 2 (22 kW)) dan 2 unit AC Charger Type 2 7 kW yang dapat dimanfaatkan secara gratis selama pelanggan shoping atau hang out di mal yang sedang hype ini. Dengan tambahan total 8 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota.

Mobilitas kendaraan elektrifikasi diharapkan tidak terbatas di area perkotaan, namun dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Toyota xEV Ecosystem memberikan solusi untuk meningkatkan daya jelajah BEV Toyota dengan mempersiapkan fasilitas Ultra Fast Charging Spot di rest area Jalan Tol Trans Jawa yang rencananya akan dilengkapi unit DC Ultra Fast Charger (UFC) berdaya 120 kW.

Toyota xEV Ecosystem akan terus dibangun untuk mendukung mobilitas pelanggan. Rencananya paling lambat di tahun 2025, outlet Toyota di seluruh Indonesia telah memiliki fasilitas charging spot berdaya 22 kW. Termasuk pemasangan sekitar 5 unit UFC di outlet Toyota di sekitaran pulau Jawa.

Untuk mempermudah mobilitas pelanggan perkotaan, Toyota akan membangun lebih banyak unit UFC 120 kW di beberapa mal kota besar termasuk Jakarta, serta AC Charger 7 kW dan 22 kW yang disesuaikan dengan alokasi di mal tersebut.

Sementara untuk menunjang mobilitas antar kota tanpa kendala kapasitas baterai xEV, Toyota akan mengoperasikan berbagai tambahan unit UFC 120 kW bersama AC Charger 7 kW dan 22 kW pada beberapa rest area lainnya.

