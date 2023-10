MotoGP: Marc Marquez Resmi Tinggalkan Honda

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Racing Corporation mengumumkan bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi dengan Marc Marquez setelah musim MotoGP 2023 berakhir. Kedua belah pihak sepakat berpisah demi kepentingan terbaik masing-masing di masa mendatang.

Perpisahan ini mengakhiri kerja sama 11 tahun yang dibangun M. Marquez dengan HRC dengan di antaranya meraih enam kejuaraan dunia kelas premier, lima triple crown, 59 kemenangan, 101 podium, dan 64 pole position secara bersamaan.

Honda Racing Corporation and Marc Marquez to end collaboration early by mutual agreementhttps://t.co/odnGI9X41o