Pabrik Chery di Cina Mampu Produksi 300 Ribu Unit Kendaraan per Tahun

TEMPO.CO, Anhui, Cina - Sebagai pemain baru di dunia otomotif global, Chery menunjukan eksistensinya dalam Chery International User Summit 2023. Kegiatan yang digelar di Wuhu, Anhui, Cina, pada 15-17 Oktober 2023 ini dihadiri oleh sekitar 500 undangan yang berasal dari 40 negara. Adapun undangan ini terdiri dari konsumen, jurnalis, dan para bloger.

Dalam rangkaian Chery International User Summit 2023 tersebut, para undangan diajak untuk mengunjungi Chery Intelligent Connected Mega Factory.

Pabrik raksasa milik Chery ini memiliki kapasitas produksi 60 mobil per jam atau satu menit untuk satu mobil lengkap. Kinerja tinggi ini secara total mampu menghasilkan 300 ribu unit kendaraan per tahun dan 200 ribu suku cadang otomotif knock down.

“Chery Intelligent Connected Mega Factory merupakan salah satu wujud kemajuan teknologi Chery yang sudah menerapkan kinerja AI sehingga mampu memiliki kapasitas produksi yang besar,” kata President PT Chery Sales Indonesia Shawn Xu, 18 Oktober 2023.

“Ini menjadi langkah kami untuk mewujudkan visi Chery sebagai produsen kendaraan yang bekerja berdasarkan inovasi teknologi, sehingga dapat menghadirkan produk yang maju bercita rasa teknologi kepada para konsumen.“

Saat ini, pengembangan basis produksi pada Chery Intelligent Connected Mega Factory telah mengimplementasikan proses manufaktur yang cerdas, terotomatisasi, saling terhubung, terelektrifikasi, dan ramah lingkungan.

Hasilnya, produktivitas ini dapat memberikan dampak efisiensi tinggi, biaya pengoperasian yang rendah, dan kualitas produksi yang sangat baik dari penggunaan teknologi tinggi.

Intelligent Connected Mega Factory Chery berdiri di area seluas 830 ribu meter persegi dan luas bangunan sekitar 550 ribu meter persegi.

Pabrik ini memiliki 164 outlet kerja (workstation), enam jalur produksi utama yang terotomatisasi, lima jalur sub-perakitan fleksibel, dan tiga jalur inspeksi presisi tinggi untuk memproduksi lebih dari 10 jenis seri produk, termasuk jenis ICE, hybrid, BEV, serta produk-produk dari tiga platform generasi baru Chery.

Secara keseluruhan fasilitas utama meliputi bengkel stamping, bengkel las, bengkel pengecatan, bengkel perakitan umum, bengkel modular, bengkel mesin, bengkel transmisi, dan fasilitas pendukung yang relevan. Semua fasilitas ini adalah mekanisme yang memungkinkan terjadinya produksi secara simultan untuk kendaraan penumpang bertenaga reguler dan energi terbarukan.

Sesuai dengan prinsip one way assembly line, short flow dan zero inventory, bengkel perakitan akhir terdiri dari area logistik, area produksi, dan area pengiriman dari barat ke timur. Area produksi mengadopsi tata letak tiga kolom dan logistik tiga sisi yang menyediakan ruang untuk peningkatan kapasitas di masa depan.

Perakitan akhir dirancang untuk dapat mengikuti fleksibilitas jalur produksi, otomatisasi operasi, inspeksi cerdas, logistik AGV (Automated Guided Vehicle) dan proses digitalisasi, yang mencerminkan konsep desain yang ramping, fleksibel, efisien, dan cerdas.

Lebih dari 300 robot bekerja dengan teknologi yang sangat maju, yaitu dengan 100 persen tingkat otomatisasi, kontrol pengukuran berkelompok, dan pengukuran secara online.

Sementara itu, pada bengkel perakitan memiliki banyak keunggulan, seperti proses yang singkat, modularisasi, dan kecerdasan, yang dapat mewujudkan perakitan otomatis, transportasi, dan pengujian produk jaringan cerdas.

Kinerja pabrik juga semakin canggih dengan adanya robot pendeteksi perbedaan tampilan permukaan yang bekerja secara online dan memiliki akurasi hingga 0,1 mm. Dengan cara kerja yang sangat spesifik ini, Intelligent Connected Mega Factory memposisikan diri sebagai pabrik mobil berteknologi cerdas dan paling presisi di dunia.

Selain itu, seluruh proses produksi juga menjadi efisien, otomatis, transparan, dan digital, yang menjadikan pabrik Chery sebagai pabrik ramah lingkungan dengan konsumsi energi yang benar-benar rendah dan zero emisi.

Intelligent Connected Mega Factory Chery memiliki laboratorium NVH yang terbesar di Asia dengan keunggulan manufaktur yang cerdas dan pusat eksperimen Laboratorium Kecelakaan dan Laboratorium NVH yang menjalankan proses pengembangan NVH kendaraan yang lengkap, meliputi uji kinerja NVH seluruh kendaraan, berbagai subsistem, dan suku cadang.

Berkat teknologi terdepan ini, Chery konsisten meningkatkan kenyamanan produknya, termasuk material “leather feel” dan kesenyapan suara 34 desibel.

SUSENO (ANHUI, CINA)

