Dealer Honda Jakarta Center Hadirkan Promo di Oktober 2023, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Main Dealer Honda Jakarta Center (PT Imora Motor) sebagai distributor utama mobil Honda di Jabodetabek menghadirkan sejumlah promo penjualan mobil pada Oktober 2023. Salah satunya adalah memberikan program bebas biaya perawatan.

Promo tersebut masuk dalam Free Paket Hemat 1, di mana konsumen bisa mendapatkan gratis biaya jasa dan suku cadang untuk perawatan berkala sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun. Program itu berlaku khusus untuk pembelian New Honda Brio Satya, New Honda Brio RS, Honda Mobilio, Honda City Hatchback RS dan All New Honda BR-V.

“Program kepemilikan kendaraan untuk pribadi dan juga perusahaan atau melalui costumer gathering dapat dimanfaatkan selama bulan Oktober 2023,” kata Marketing Planning & Analyst Manager PT Imora Motor, Marcel Prawira.

Selain itu, PT Imora Motor juga menyediakan program Fleet Sales & COP Campaign untuk memudahkan perusahaan yang ingin melakukan pembelian fleet dan konsumen yang ingin menggunakan fasilitas Car Ownership Program.

Konsumen berkesampatan untuk mendapatkan additional value dalam program Fleet Sales & COP Campaign, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Nantinya pembelian atas nama perusahaan, atau untuk karyawan perusahaan, harus melampirkan surat rekomendasi dan ID Card.

Lalu ada juga Program Paket Upgrader yang diklaim dapat memudahkan pelanggan untuk meningkatkan kualitas mobilnya, terutama untuk pengguna Honda Brio dan Honda Jazz. Duo model itu bisa ditukar tambah dengan Honda WR-V. Selain itu, ada juga promo cicilan ringan Rp 3 juta dan additional value Honda Loyalist sebesar Rp 1,5 juta.

“Banyak keuntungan yang didapatkan oleh konsumen termasuk berbagai program yang dihadirkan oleh Honda Jakarta Center,” ujar Learning Center Chief PT Imora Motor Harry Soelistio dalam keterangan resminya.

