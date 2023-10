Yamaha Marine Klaim Jadi Market Leader Mesin Tempel di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Karya Bahari Abadi yang dikenal sebagai KBA Yamaha Marine sebagai distributor resmi produk-produk Yamaha marine di Indonesia mengklaim dirinya menjadi market leader untuk pasar mesin tempel di tanah air.

Service Manager PT KBA-Yamaha Marine, Aji Handoko, menyebut pihaknya berhasil mencatatkan penjualan mencapai 80 persen.

"Secara penjualan 20.000 unit dengan menguasai market share 80 persen, dan kami semangat menuju 25.000 unit," ucap dia di Lombok beberapa waktu lalu.

Meski berbeda berbeda manajmen dengan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). PT Karya Bahari Abadi (PT KBA-Yamaha Marine) mengaku juga ditunjuk oleh Yamaha Motor Co., Ltd. Jepang sebagai distributor resmi Indonesia untuk produk maritim Yamaha yang terdiri dari mesin tempel (Yamaha Outboards), kendaraan air personal Yamaha WaveRunner, suku cadang asli Yamaha, dan pelumas Yamalube.

"Seiring pesatnya permintaan dan meluasnya daerah pemasaran produk maritim Yamaha di Indonesia, PT Karya Bahari Abadi terus berupaya mengembangkan diri. Mulai dari wilayah pesisir Indonesia barat hingga ke Indonesia timur, jaringan penjualan serta layanan servis resmi berdiri lebih dekat dengan pengguna produk maritim Yamaha," ujar Aji.

Yamaha Marine saat ini memiliki beberapa produk seperti pilihan WaveRunner yang merupakan model Personal Watercraft (PWC) atau kendaraan air personal. Berbagai model yang ditawarkan seperti FX Cruiser HO, VXR, EX Deluxe, EXR, EX Sport, dan EX.

Terdapat juga, mesin tempel dengan menawarkan mesin 2 tak dan 4 tak. Mesin tempel 2 Tak Yamaha sangat ringan dan ringkas, namun dapat menghasilkan tenaga yang besar.

Secara struktur mesin memang relatif sederhana membuat perawatan menjadi mudah. Mesin ini adalah mesin andalan para nelayan di seluruh wilayah Indonesia dan sudah terbukti ketangguhannya.

Sementara untuk mesin tempel Yamaha 4 Tak memiliki keunggulan efisiensi bahan bakar yang superior dan emisi gas buang yang lebih bersih. Mesin tempel 4 Tak juga dilengkapi dengan pilihan mesin berperforma tinggi yang menggunakan sistem injeksi, Hal ini akan menghasilkan performa mesin yang lebih tinggi.

"Soal pilihannya mesin tempel sendiri, Yamaha Marine memiliki pilihan mesin tempel 2 Tak dengan pilihan 2 PK hingga 200 PK, dengan mulai harga Rp 20 juta-Rp 200 juta. Sedangkan dengan pilihan mesin 4 tak mulai dari 20 PK hingga 425 PK harganya Rp 49 juta-Rp 1 Miliar," ujar Aji.

