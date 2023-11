Promo Akhir Tahun Wuling: Cicilan Air ev Rp 4 Jutaan, Alvez Rp 3 Jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia menggelar program jelang akhir tahun bertajuk Year End Sales. Promo ini mencakup cicilan dan DP ringan untuk pembelian mobil baru, promo charging pile, promo servis berkala, hingga hadiah menarik yang diberikan untuk konsumen sepanjang bulan November 2023.

"Promo Year End Sales merupakan wujud komitmen kami untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen yang ingin memiliki produk Wuling impiannya menjelang akhir tahun ini," kata Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors, Ricky Christian dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 3 November 2023.

Promo pembelian untuk Wuling Air ev dengan uang muka mulai dari Rp 26 jutaan dan cicilan mulai dari Rp 4 jutaan per bulan. Setiap pembelian Air ev juga akan mendapatkan promo Charging Pile OCPP sebesar Rp 5 juta dan Charging Pile non-OCPP secara gratis.

Kemudian untuk model New Almaz RS Pro dan New Almaz RS Pro Hybrid ditawarkan dengan uang muka mulai dari Rp 65 jutaan dan cicilan mulai dari Rp 7 jutaan per bulan. Sementara itu, Wuling Alvez ditawarkan dengan DP ringan mulai Rp 20 jutaan dan cicilan ringan mulai Rp 3 jutaan per bulan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Wuling juga menghadirkan program trade in bagi pemiliki seri Almaz yang ingin mengganti unitnya menjadi New Almaz RS Pro atau Almaz RS Pro Hybrid. Pada program ini, konsumen berhak mendapatkan additional trade in value sebesar Rp 5 juta.

Pilihan Editor: Wuling Almaz RS Tampil di GIIAS Semarang 2023, Harga OTR Rp 401,8 Juta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto