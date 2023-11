Pria Vietnam Ini Bikin Pikap Listrik Tesla Cybertruck dari Kayu

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pria di Vietnam membuat pikap listrik Tesla Cybertruck dari kayu. Seluruh bagian eksterior dan interior mobil ini terbuat dari kayu seluruhnya.

Cybertruck kayu ini disiarkan dalam sebuah video di kanal YouTube ND-Woodworking Art. Video tersebut sudah disaksikan sekitar 2,62 juta penonton.

Melansir laman Carscoops hari ini, Selasa, 7 November 2023, Tesla Cybertruck kayu ini memiliki dimensi yang lebih besar dari Cybertruck aslinya. Pembuatan mobil kayu ini memakan waktu 100 hari, dimulai dari perakitan rangka logam hingga pemasangan roda dan suspensi.

Eksterior Tesla Cybertruck kayu ini memiliki panel bodi yang lebih rapat dibandingkan aslinya. Bumper, sepatbor, dan pilar pintu dibuat dengan warna yang lebih gelap, kontras dengan warna terang pada bodi utamanya.

Dear Mr. Elon Musk,

I am a passionate content creator with a deep love for wooden vehicles and a tremendous admiration for both you and Tesla. Over the years, I've embarked on several wooden car projects to gain valuable experience. And today I launched a car that I am very… pic.twitter.com/8vYN1IDrqz