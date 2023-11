Penjualan Mobil Honda Januari-Oktober 2023 Naik 7 Persen, Brio Masih Terlaris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 7 persen selama periode Januari-Oktober 2023 dibanding periode yang sama tahun lalu. Hingga bulan ke-10 tahun ini, penjualan mobil retail Honda tercatat sebanyak 106.337 unit.

Penjualan mobil Honda tersebut masih didukung dua model terlarisnya, yakni Brio dan HR-V. Masing-masing model tersebut berkontribusi sebesar 44 persen dan 20 persen terhadap total penjualan.

"Kami berterima kasih kepada konsumen yang telah menyambut baik produk-produk Honda, sehingga dalam kondisi pasar yang belum stabil di tahun ini, Honda masih mencapai pertumbuhan penjualan yang positif," kata Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 16 November 2023.

Pada Oktober 2023, Honda mencatat penjualan mobil retail sebanyak 9.611 unit. Honda Brio menjadi yang terlaris dengan penjualan sebanyak 4.494 unit, diikuti HR-V yang terjual sebanyak 1.474 unit, BR-V 1.361 unit, dan WR-V 1.241 unit.

Kemudian All New Honda CR-V terjual 543 unit atau meningkat 71 persen dibandingkan dengan bulan September 2023. Sementara itu, Honda Mobilio terjual 251 unit, City Hatchback RS 150 unit, Civic RS 67 unit, New Accord 14 unit, New City 16 unit, dan Civic Type R 9 unit.

"Hingga akhir tahun ini, kami akan terus berusaha menyegarkan pasar dengan berbagai aktivitas dan program penjualan yang memudahkan konsumen membeli mobil Honda," ujar Billy memungkasi.

