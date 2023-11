Spesifikasi dan Fitur Motor Listrik Kawasaki Ninja e-1 dan Z e-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) baru saja merilis motor listrik perdananya nama Ninja e-1 dan Z e-1. Secara spesifikasi, motor listrik ini setara dengan motor bensin sekelas 125 cc. Di mana motor listriknya dibekali motor Berkekuatan 5,0 kW.

Kedua motor baru ini telah disematkan dua baterai lithium-ion yang dapat dilepas dan digunakan. Setiap baterai berbobot 11,5 kg, sehingga berkontribusi terhadap portabilitas.

Baterai terletak di bawah box penyimpanan, dipasang secara paralel. Pengisian daya baterai rata-rata 3,7 – 4 jam untuk full charge dan 1,6 – 2 jam untuk pengisian daya kurang lebih 20 persen - 85 persen.

Dalam pengoperasianya terdapat dua berkendara yakni mode Road dan Eco yang Kecepatan tertinggi dalam Mode ROAD adalah 88 km per jam (Ninja e-1) dan 85 km per jam (Z e-1), sedangkan kecepatan tertinggi dalam Mode ECO dibatasi hingga 64 km per jam (Ninja e-1) dan 62 km per jam (Z e-1).

Meski begitu, terdapat teknologi bernama e-boost, yang dapat diakses pengendara untuk meningkatan tenaga selama kurang lebih 15 detik. Saat diaktifkan, akselerasi menjadi lebih kuat dan kecepatan tertinggi ditingkatkan: 64 km per jam menjadi 75 km per jam (ECO), 88 km per jam menjadi 105 km per jam (ROAD) untuk Ninja e-1. Sedangkan untuk Z e-1 adalah 62 km per jam menjadi 72 km per jam (ECO), 85 km per jam menjadi 101 km per jam (ROAD).

Terdapat tiga opsi pilihan pengisian daya, diantaranya charging secara langsung tanpa charging dock (baterai dilepas), charging dengan charging dock (baterai dilepas) dan charging dengan baterai terpasang di tempatnya (offboard charge).

Beralih ke fitur lainnya terdapat TFT Instrumentation berukuran 4,3 ins yang sudah bisa terkoneksi dengan Smartphone. Selain itu terdapat, sistem regeneratif, saat pengendara melepaskan throttle, energi perlambatan didaur ulang kembali ke baterai. Hal ini berkontribusi pada jangkauan jelajah yang lebih panjang.

Menariknya, kedua Ninja listrik ini memiliki box penyimpanan sebesar 5 liter yang sebagai pengganti tangki bahan bakar. Keduanya juga memakai Rem cakram depan dan belakang memberikan performa pengereman yang nyaman, sementara ABS dapat menambah kepastian dalam pengereman.

Kawasaki Ninja e-1 dan Z e-1 menawarkan warna dan grafis baru yakni Warna Metallic Bright Silver, Metallic Matte Lime Green / Ebony.

Saat ini, kedua motor listrik tersebut masih didatangkan secara CBU dari Thailand. Membahas soal harga, Ninja e-1 dibanderol dengan planning price Rp 149,9 juta (OTR Jakarta), sementara untuk Z e-1 adalah Rp 146,9 juta (OTR Jakarta).

Keduanya sudah dapat dipesan mulai hari Jumat, 17 November 2023 dengan biaya Rp 5 juta. Kawasaki menjadwalkan Start delivery kedua tipe tersebut akan dilakukan mulai tahun depan yakni pada bulan Maret 2024.

