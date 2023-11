Intip Koleksi Mobil dan Motor Wakasau Baru, Marsdya Andyawan Martono

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono mengangkat Marsdya Andyawan Martono sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) baru. Andyawan menggantikan Marsdya A. Gustad Brugman yang akan memasuki masa pensiun.

"Guna mengoptimalkan tugas pokok TNI, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali merotasi jabatan strategis di lingkungan TNI," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono, dikutip dari Tempo.co pada hari ini, Senin, 20 November 2023.

Andyawan sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II. Saat mengemban jabatan itu, Andyawan tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 8 miliar, tepatnya Rp 8.270.032.653.

Harta tersebut terakhir kali disampaikan kepada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Juni 2023.

Total kekayaan Andyawan terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4 miliar, harta alat transportasi dan mesin Rp 405 juta, harta bergerak lainnya Rp 80,5 juta, serta kas dan setara kas Rp 3.784.532.653.

Andyawan tercatat memiliki koleksi mobil dan sepeda motor yang nilainya sebesar Rp 405 juta. Tercatat ada satu unit mobil dan dua unit motor yang mengisi garasi rumah pria lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1989 ini.

Berikut daftar koleksi mobil dan sepeda motor Marsdya Andyawan Martono:

1. BMW 320i CKD A/T tahun 2020 senilai Rp 375 juta

2. Motor Honda H1B02N41LO A/T tahun 2020 senilai Rp 10 juta

3. Motor Yamaha 2OP Non ABS tahun 2017 senilai Rp 20 juta.

