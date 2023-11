Fabio Di Giannantonio Bergabung dengan Tim Valentino Rossi, Disponsori Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Fabio Di Giannantonio akhirnya diumumkan sebagai pembalap VR46 Racing Team untuk musim 2024 menggantikan Luca Marini yang pindah ke Repsol Honda. Pengumuman tersebut disampaikan tim milik Valentino Rossi melalui akun resmi X mereka @VR46RacingTeam, Senin sore WIB.

Pengumuman soal Di Giannantonio ini diunggah tak lama setelah Repsol Honda resmi mengikat Marini dengan kontrak berdurasi dua tahun mulai 2024.

"Mooney VR46 Racing Team dan Fabio Di Giannantonio bersama untuk musim 2024," tulis akun tersebut. Unggahan tersebut juga disertai dengan video singkat yang menampilkan Di Giannantonio dengan pesan yang juga singkat "Hi semuanya, mari bergembira tahun ini!"

Fabio Di Giannantonio x @VR46RacingTeam

Mooney VR46 Racing Team & Fabio Di Giannantonio together for the 2024 season#MooneyVR46RacingTeam #VR46 #ValenciaTest #MotoGP #Diggia49 pic.twitter.com/G3jX54fR7t