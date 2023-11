Wuling Menampilkan Mobil Hybrid dan Listrik Terbaru di GIIAS Bandung 2023

Iklan

INFO OTOMOTIF - GIIAS Bandung 2023 terasa gebyarnya saat secara resmi dibuka pada Rabu, 22 November 2023 yang langsung diserbu pengunjung.

Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2023 merupakan perhelatan perdana di Kota Kembang tersebut.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, hadir.

Didampingi oleh Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik, Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Phinera Wijaya, Ketua Umum GAIKINDO, Yohannes Nangoi serta Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO, Rizwan Alamsjah resmi membuka GIIAS Bandung 2023 yang akan berlangsung 22-26 November 2023 di Sudirman Grand Ballroom.

Mewakili Menteri Perindustrian RI, Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal ILMATE menyampaikan GIIAS The Series merupakan rangkaian pameran otomotif dari GAIKINDO yang hadir pada kota-kota strategis di Indonesia.

“GIIAS Bandung 2023 merupakan kota ke-4 sekaligus kota penutup pada rangkaian GIIAS The Series 2023 yang telah sukses diselenggarakan pada bulan Agustus di Tangerang, bulan September di Surabaya dan bulan Oktober di Semarang,” tutur Taufiek.

Taufiek juga menambahkan bahwa penyelenggaraan GIIAS The Series 2023 secara langsung diharapkan akan menjadi pengungkit faktor produktivitas peningkatan utilisasi produksi kendaraan produksi dalam negeri.

Ini sekaligus sebagai bukti bahwa industri otomotif yang dijadikan sebagai industri andalan, dapat memberikan sumbangsih nyata bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sedangkan Ketua Umum GAIKINDO, Yohannes Nangoi menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Kementerian Perindustrian atas arahan, dukungan dan kebijakan untuk industri otomotif Indonesia, khususnya untuk pertumbuhan industri otomotif di Jawa Barat.

“Tahun ini GAIKINDO mewujudkan target untuk terus memperluas cakupan penyelenggaraan GIIAS The Series, dan menambahkan Jawa Barat sebagai tempat pelaksanaan pameran GIIAS ditahun ini,” ujar Nangoi.

Nangoi juga mengatakan bahwa GAIKINDO ingin terus menjadi bagian dari pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Jawa Barat.

“Dengan penyelenggaraan GIIAS Bandung, industri otomotif Indonesia, berkesempatan untuk memperkenalkan model dan teknologi baru, khusus untuk masyarakat Jawa Barat, sehingga potensi Jawa Barat terus dapat didorong dan dimaksimalkan,” jelas Nangoi.

Untuk itu, imbuh Nangoi penyelenggaraan perdana GIIAS Bandung 2023 juga di dukung penuh merek-merek angota GAIKINDO yang menghadirkan produk unggulan daan teknologi terbaru termasuk kendaraan berbasis listrik.

Terkait kendaraan berbasis listrik, Wuling Motors (Wuling) yang hadir membawa serta lini produk terbarunya di Booth E, Sudirman Grand Ballroom Bandung, secara keseluruhan hadir dengan promo menarik serta lengkap dengan sesi test drive.

Jajaran mobil andalan dibawa serta oleh Wuling, mulai dari Air ev, BinguoEV, New Almaz RS Pro Hybrid sampai dengan Alvez yang juga turut hadir di area pamer seluas 144 meter persegi.

Konsumen dapat mencobanya di area test drive. Selain membawa model terbarunya, Wuling menghadirkan beragam promo yang bisa dinikmati selama pameran berlangsung termasuk juga promo pre-book BinguoEV.

Sebelum di ajang GIIAS Bandung 2023, Wuling memberikan penyegaran pada model Almaz RS dan Hybrid. Perubahan itu mencakup interior dan eksterior.

New Almaz RS sejatinya sudah dipajang dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Sejak pertama kali dipamerkan, wajah baru Almaz tetap mempertahankan kesan modern.

Perubahan signifikan pasti penampilan, desain eksteriornya dengan bumper depan dan grille yang berganti, di bagian belakang desainnya juga berubah, New Almaz RS semakin berkelas dengan emblem huruf Wuling.

Velg berukuran 18 inci dengan desain baru yang terlihat semakin sporty. Sektor interior warna berubah, asalnya softouch Almaz sebelumnya hitam dan putih. Sekarang hitam semuanya. Kemudian ada tambahan fitur teleskopik steering, dan ambient light.

Di dalam kabin, mengusung New Classy Carbon Black Interior Style dengan konfigurasi 7 bangku penumpang yang dibalut kulit sintetis yang terkesan elegan.

Kesan futuristik semakin menonjol berkat soft touch panel berkelir baru di bagian dashboard dan New Sophisticated Multicolor Ambience Light di beberapa bagian ruang kabin.

New Almaz RS kekinian sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering wheel yang memungkinkan pengemudi mengatur posisi setir sesuai keinginan. Panoramic Sunroof pun masih dipertahankan guna dinikmati oleh pengguna New Almaz RS.

Beberapa fitur unggulan yang masih dipertahankan adalah Wuling Indonesian Command, yang siap membantu pengguna mengakses berbagai pengaturan di mobil dengan mudah.

Lalu, Wuling Remote Control App yang menghubungkan pengguna dengan kendaraan untuk memonitor dan mengakses kendali kendaraan via aplikasi MyWuling+ dan Head Unit.

Kemudian, Pengalaman berkendara juga didukung ADAS yang terdiri dari 4 kategori fungsi, yaitu Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistance, dan Automatic Light dengan total 12 fitur pendukung keselamatan dalam berkendara.

Wuling BinguoEV

Di ajang GIIAS Bandung 2023 warga Bandung juga bisa menyaksikan langsung tampilan dari mobil listrik tebaru dengan semangat ‘Drive Electric, Be The Icon’.

Di ajang ini pula Wuling Motors (Wuling) menampilkan eksterior dan interior dari BinguoEV (dibaca: Bing-go EV) serta sudah membuka pemesanan.

Mobil listrik mungil BinguoEV yang berdimensi (LxWxH): 3.950 mm x 1.708 mm x 1.580 mm ini sudah dibuka pemesanannya.

Dijelaskan oleh Kharismawan Awangga selaku Senior Regional Sales Manager Wuling Motors, bahwa BinguoEV sudah bisa dipesan.

“Lini kendaraan listrik terbaru Wuling, BinguoEV sudah bisa dipesan dan Wuling memberikan keuntungan berupa Electric Icon Priority Pack khusus bagi 1.000 konsumen pertama yang memesan varian 410 km pada periode pre-book ini," jelas Kharismawan.

Adapun Paket tersebut terdiri dari Lifetime Core EV Components Warranty untuk power battery, drive motor, dan motor control unit, gratis perawatan berkala hingga lima tahun, voucher listrik senilai Rp4 juta, gratis AC Charging Pile, hingga gratis aksesoris (storage box, kaca film and karpet).

Selain itu konsumen yang melakukan pemesanan BinguoEV dengan jarak tempuh 333 km, mendapatkan gratis AC Charging pile dan aksesori (storage box, kaca film, and karpet).” tambah Kharismawan Awangga.

Lifetime Core EV Components Warranty merupakan bagian dari Electric Icon Priority Pack yang khusus diberikan kepada konsumen sebagai benefit selama periode pre book BinguoEV.

Garansi tersebut mencakup komponen-komponen inti kendaraan listrik, salah satunya power battery yang merupakan salah satu bagian paling penting dalam kendaraan listrik.

Selain itu, komponen penting lainnya yang termasuk dalam program lifetime warranty ini adalah drive motor (termasuk integrated motor assembly) dan motor control unit.

Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dalam menghasilkan tenaga dan menggerakan roda kendaraan listrik.

Ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku perlu diperhatikan oleh konsumen terkait Lifetime Core EV Components Warranty.

Program ini berlaku untuk pemilik pribadi BinguoEV dalam kondisi baru (bukan kendaraan operasional ataupun pindah tangan) dan dengan jarak tempuh maksimal 30.000 kilometer per tahunnya.

Kendaraan listrik yang digunakan selalu melakukan perawatan berkala di jaringan bengkel resmi Wuling dan menggunakan suku cadang orisinil dari Wuling.

“Berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam kepemilikan BinguoEV kami hadirkan secara eksklusif bagi setiap konsumen yang tertarik untuk memiliki mobil listrik terbaru dari Wuling ini selama periode pre book berlangsung. Penawaran ini terbatas untuk 1.000 pemesan pertama BinguoEV,” imbuh Kharismawan.

Beralih ke promo ‘Year End Sale’ yang bisa didapatkan juga di GIIAS Bandung 2023 terdiri dari Wuling EMAS yakni special gift emas 1 gram, promo charging pile untuk setiap pembelian Air ev Long Range, program trade in lini produk New Almaz RS bagi pengguna seri Almaz, sampai dengan gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km (mana yang lebih dahulu tercapai) untuk New Almaz RS, Alvez, Cortez CT, dan seri Almaz, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Disamping promo tersebut, selama pameran GIIAS Bandung berlangsung konsumen yang melakukan pembelian juga berkesempatan untuk mengikuti lucky dip yang berhadiah e-wallet hingga Rp5 juta.

Sebagai informasi para pengunjung GIIAS Bandung 2023 juga bisa merasakan pengalaman berkendara bersama New Almaz RS Pro Hybrid yakni SUV flagship dengan inovasi hybrid dari Wuling, Alvez yang merupakan compact SUV yang stylish dan penuh inovasi, kemudian, Air ev yang merupakan mobil listrik terlaris di Indonesia dan juga BinguoEV. GIIAS Bandung 2023 akan berlangsung 22-26 Oktober, jangan sampai ketinggalan untuk mendapat berbagai kemudahan dan keuntungan dengan berkunjung ke Booth Wuling di GIIAS Bandung 2023.

Kunjungi pula website wuling.id untuk info selengkapnya tentang Wuling di GIIAS Bandung 2023, produk lain dari Wuling dan promo yang sedang berlangsung.(*)