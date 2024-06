Cara Menghidupkan Mobil dengan Tombol Start Stop yang Mudah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menghidupkan mobil dengan tombol start stop semakin umum ditemukan pada mobil-mobil modern. Meski menawarkan kemudahan dan keamanan, namun sebagian orang mungkin masih bingung bagaimana cara menghidupkan mobil dengan tombol start stop.

Fitur tombol start stop pada mobil modern merupakan teknologi terkini yang menggantikan kunci mobil.

Fungsinya adalah untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Lantas, bagaimana cara menghidupkan mobil dengan tombol start-stop?

Cara Menghidupkan Mobil dengan Tombol Start-Stop

Sebelum menggunakan tombol start-stop, penting untuk memahami cara kerja sistem ini. Sistem start stop bekerja dengan memanfaatkan sinyal dari kunci pintar (smart key) atau remote yang harus berada di dalam mobil atau setidaknya dalam jangkauan tertentu.

Sistem start-stop mendeteksi mobil ketika berhenti dan akan mematikan mesin secara otomatis. Lalu mesin akan menyala kembali saat Anda menekan throttle.

Teknologi ini dikembangkan untuk mengurangi jumlah polusi yang disebabkan oleh kendaraan, khususnya emisi yang dilepaskan ke atmosfer saat terjebak macet.

Nah, bagi Anda yang ingin mencobanya, berikut adalah langkah-langkah menghidupkan mobil dengan tombol start-stop dilansir dari laman My Car Does What.

1. Masuk ke dalam Mobil dan Pastikan Kunci Terbawa

Sistem start/stop membutuhkan key fob yang perlu berada di dalam mobil agar sistem dapat mengenalinya.

Pastikan Anda membawa key fob dan menyimpannya di dalam kantong atau tas Anda saat berada di dalam mobil.

2. Pastikan Posisi Rem dan Kopling

Sebelum menekan tombol start-stop, pastikan Anda menekan pedal rem (untuk mobil otomatis) atau pedal kopling (untuk mobil manual) hingga mesin menyala.

Hal ini adalah fitur keselamatan untuk memastikan mobil tidak bergerak tiba-tiba saat mesin dihidupkan.

3. Tekan Tombol Start Stop

Setelah semua langkah di atas dilakukan, maka selanjutnya adalah menekan tombol start-stop. Kemudian mesin akan mulai menyala hingga terdengar suara mesin hidup dan melihat indikator di dashboard menyala.

4. Periksa Indikator

Setelah mesin hidup, periksa indikator di dashboard untuk memastikan tidak ada lampu peringatan yang menyala. Jika semua indikator normal, mobil siap untuk dijalankan.

Cara Mematikan Mesin Mobil dengan Tombol Start Stop

Setelah mengetahui cara menyalakan mobil dengan tombol start stop, Anda juga, perlu mengetahui cara mematikannya. Berikut adalah langkah-langkahnya.

1. Parkir Mobil dengan Aman

Pastikan mobil berhenti sepenuhnya dan parkir dengan aman. Untuk transmisi otomatis, pindahkan tuas ke posisi "P" (Parkir), dan untuk transmisi manual, pindahkan ke posisi netral dan tarik rem tangan.

2. Tekan Tombol Start/Stop

Tekan tombol start/stop untuk mematikan mesin. Mesin akan mati dan semua indikator di dashboard akan padam.

3. Pastikan Key Fob Terbawa

Sebelum keluar dari mobil, pastikan key fob Anda terbawa agar mobil dapat dikunci dan tidak ada masalah saat Anda ingin menghidupkannya lagi.

