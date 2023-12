Honda Accord RS Hybrid Meluncur Hari Ini, Harga Rp 959,9 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan All New Honda Accord RS e:HEV pada Kamis, 7 Desember 2023. Ini menjadi produk elektrifikasi kedua Honda yang diluncurkan di Indonesia, setelah CR-V e:HEV.

"Kami yakin Honda Accord RS e:HEV ini dapat membantu pengendaranya untuk mengontrol dan membentuk masa depan," kata Sales & Marketing and Aftersales Director PT HPM Yusak Billy dalam acara peluncuran Honda Accord RS e:HEV di Jakarta, hari ini.

Bicara spesifikasi, Accord RS hybrid mengusung mesin i-VTEC 2.0 liter empat silinder Atkinson cycle DOHC yang menghasilkan tenaga 145 PS dan torsi 335 Nm. Mesin tersebut dikawinkan dengan teknologi hybrid e:HEV dengan motor penggerak listrik yang menghasilkan tenaga 184 PS dan torsi 335 Nm. Tenaga gabungannya sebesar 207 PS.

Powertrain tersebut menggunakan transmisi Electric Continuously Variable Transmission (E-CVT). Terdapat fitur EV Switch dengan tiga mode berbeda, yakni Auto, EV, dan Charge.

Secara tampilan, Accord RS e:HEV menampilkan lampu utama LED dengan grille sporty, dan lampu seinnya memiliki model sequential LED. Mobil hybrid ini sudah menggunakan Black RS Aero Kit di bagian depan, belakang, dan samping mobil.

Velgnya berukuran 18 inci model sporty alloy wheel dan full LED taillight dengan lampu sein yang juga sudah sequential LED. Ada juga fitur Active Grill Shutter yang terdapat di kisi-kisi udara depan, yang di mana ketika mobil dinyalakan, grill shutter akan terbuka untuk memberikan udara ke bagian mesin.

Masuk ke bagian kabin, Honda Accord hybrid dibekali head-up display berukuran 11,5 inci, TFT metercluster 10,2 inci, dan panel infotainment berukuran 12,3 inci. Interiornya juga terdapat panoramic sunroof, jok black leather dengan detail jahitan merah.

Honda Accord RS e:HEV memiliki empat mode berkendara, yakni Normal, ECON, Sport, dan Individual. Lalu ada teknologi regenerative braking yang pengaturan tingkatannya dilakukan melalui paddle shift yang ada di setir.

Tidak ketinggalan, teknologi bantuan pengemudi Honda Sensing juga hadir, yang meliputi fitur Adaptive Driving Beam, Collision Mitigation Braking System, Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow (ACC with LSF), Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW), Lead Car Departure Notification System (LCDN), serta Lane Keeping Assist System (LKAS).

Selain itu, ada juga beberapa fitur lain seperti Active Cornering Light, Pop-up Hood, Multi View Camera Assist, serta Motion Management System. Accord Hybrid juga sudah menggunakan digital key, remote vehicle control, dan in car wifi.

Soal harga, All New Honda Accord RS e:HEV dijual dengan banderol Rp 959,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Pemesanan sedan hybrid ini sudah bisa dilakukan dan pengiriman unit akan dilakukan pada Januari 2024.

