Motor Listrik Insentif Bertambah 9 Model, Harga Terendah Rp 5 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah model motor listrik insentif kini bertambah 9 model. Total kini terdapat 48 pilihan motor listrik yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Dikutip dari laman Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua (SISAPIRa), sembilan motor listrik insentif terbaru itu salah satunya memiliki harga mulai Rp 5,9 jutaan.

Adapun kesembilan model tersebut yakni, Alessa Uno, N9 Pro Smart, T3 Smart, GN Smart, BW Smart dan T5 Smart, X6 Smart, XN, dan EV1.

Bagi masyarakat yang berminat, caranya tinggal datang ke dealer untuk melakukan transaksi.

Persyaratannya juga semakin mudah. Diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua, motor listrik itu diberikan kepada masyarakat dengan satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sama.

Dijelaskan dalam pasal 3, masyarakat itu harus memenuhi tiga ketentuan utama yaitu:

- Warga Negara Indonesia

- Berusia paling rendah 17 tahun, dan

- Memiliki KTP elektronik

Data NIK itu akan diperoleh dari atau terdaftar di sistem kependudukan dan catatan sipil yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pemerintah nantinya yang akan membayar penggantian Rp 7 juta itu kepada perusahaan industri langsung. Untuk cara mendapatkannya juga lebih mudah, karena konsumen hanya perlu datang ke dealer sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13.

"Dalam melakukan proses pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) oleh masyarakat, dealer melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan sistem informasi. Dalam hal data pembeli sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, pembeli mendapatkan potongan harga KBL berbasis baterai roda dua," tulis aturannya.

Berikut daftar motor listrik yang bisa dibeli dengan harga insentif:

1. Exotic Strerrato - Rp 5.590.000

2. Exotic Vito - Rp 5.790.000

3. Exotic Mizone - Rp 6.190.000

4. Sprinter AT - Rp 7.990.000

5. Sprinter Pro-Max - Rp 7.990.000

6. GreenTech Aero - Rp 8.904.000

7. GreenTech Scood - Rp 9.579.000

8. GreenTech VP - Rp 9.799.000

9. Volta 401 - Rp 9.950.000

10. Volta 402 - Rp 11.100.000

11. Volta 403 - Rp 11.950.000

12. Smoot Tempur - Rp 11.500.000

13. Smoot Zuzu - Rp 12.900.000

14. Polytron PEV 30M1 A/T - Rp 13.500.000

15. Selis Emax - Rp 13.500.000

16. Selis Agats - Rp 15.999.000

17. Selis Agats SLA - Rp 9.490.000

18. Selis Go Plus - Rp 22.499.000

19. Yadea T9 - Rp 14.500.000

20. Yadea E8S Pro - Rp 16.900.000

21. Yadea G6 - Rp 20.500.000

22. Viar Q1 - Rp 14.520.000

23. Enine V5Lit - Rp 15.000.000

24. Enine T1 Lit - Rp 12.999.000

25. Rakata S9 - Rp 13.500.000

26. Rakata X5 - Rp 15.100.000

27. Gesits Raya G - Rp20.990.000

28. Gesits G1 - Rp 21.790.000

29. Quest Atom - Rp 22.000.000

30. United MX1200 AT - Rp 8.800.000

31. United T1800 A/T - Rp 23.500.000

32. United TX1800A/T - Rp 26.900.000

33. United TX3000 A/T - Rp 42.900.000

34. Alva One - Rp 29.490.000

35. Alva Cervo - Rp 35.750.000

36. Alva Cervo 1 baterai - Rp 30.750.000

37. Uwinfly N9 Pro Smart Rp 8.299.000

38. Jarvis Morgan Rp 12.900.000

39. ECGO 3 A/T Rp 9.900.000

40. Alessa Uno - Rp 10.900.000

41. N9 Pro Smart - Rp 8.390.000

42. T3 Smart - Rp 6.390.000

43. GN Smart - Rp 5.990.000

44. BW Smart - Rp 7.790.000

45. T5 Smart - Rp 9.990.000

46. X6 Smart - Rp 15.000.000

47. NX - Rp 7.320.000

48. EV1 - Rp 9.320.000

