Wahana Honda Beri Penghargaan untuk Pekerja Sales Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - PT Wahana Makmur Sejati (WMS) atau Wahana Honda mengapresiasi kinerja sales people dengan kinerja terbaik sepanjang tahun 2023. Penghargaan tersaji dalam Sales Force Rewarding 2023 yang berlangsung di Hotel Santika Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 150 sales people motor Honda yang terdiri dari salesman, sales counter, wing sales people, serta kepala cabang dari area Jakarta dan Tangerang. Sales Force Rewarding ini juga diikuti oleh hampir 500 sales people secara daring.

"Tema 'The Power of Revived Spirit Honda People' berarti kembalinya kekuatan semangat Honda people dengan harapan para sales people dapat termotivasi untuk tidak mudah menyerah, siap menghadapi tantangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan menemukan semangat baru untuk mencapai tujuan,” kata Head of Human Capital Quality Development (HCQD) PT WMS Taryudin.

"Utilisasi digital tools juga menjadi aspek dalam penilaian kami dalam memilih para sales people terbaik. Harapannya, para sales people bisa konsisten memanfaatkan aplikasi digital sales tools Wanda sehingga flow process yang dilalui sales people dapat sempurna dan menghasilkan data yang baik untuk bisa diproses kembali,” dia menjelaskan.

Total hadiah Sales Rewarding 2023 adalah sebesar Rp 65 juta. Ada berbagai kategori dalam Sales Rewarding 2023, antara lain The Best Wing Sales People, The Best Sales Counter, dan The Best New Salesman.

Jumlah pemenang untuk masing-masing kategori tersebut adalah sembilan orang. Lalu, ada pula Kategori Perolehan Poin Wahana Honda (Wanda) terbanyak dengan total pemenang 10 orang. Terdapat pula, Kategori Abang Kaka dengan grooming terbaik. Jumlah pemenang kategori tersebut adalah tiga orang.

"Rewarding ini diberikan agar memotivasi para sales people untuk meningkatkan jualan dan layanan kepada para konsumen," tutup Taryudin.

