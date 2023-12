Mobil Hybrid Berkontribusi 49 Persen dalam Penjualan Suzuki Bulan Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatatkan hasil positif dalam penjualan mobil hybrid. Diketahui selama dua tahun terakhir, Suzuki secara berkelanjutan menghadirkan produk ramah lingkungan yang kini semakin marak di pasar otomotif Indonesia.

Sejak awal peluncuran mobil hybrid Suzuki pada pertengahan 2022, PT SIS mencatatkan adanya perkembangan minat konsumen hingga November 2023. Catatan terkini menunjukkan bahwa Suzuki dapat mencetak peningkatan penjualan mobil hybrid sebesar 21 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Peningkatan ini diperoleh dari akumulasi penjualan 3 mobil hybrid Suzuki, yaitu All New Ertiga Hybrid, Grand Vitara, dan New XL7 Hybrid dengan dominasi sebesar 49 persen dari total penjualan passenger car di bulan November 2023.

Menurut Randy R. Murdoko, Asst. to Dept. Head of 4W Sales PT SIS, peningkatan penjualan mobil hybrid ini didukung oleh kepercayaan masyarakat akan keunggulan dan performa kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

“Pada November ini, kami menerima catatan penjualan yang positif, khususnya dari segmen kendaraan passenger yang telah disematkan teknologi hybrid. Untuk penjualan hybrid mengalami peningkatan hingga 21 persen pada November 2023 jika dibandingkan dengan Oktober 2023," ucap dia dalam keterangan resminya.

Penjualan mobil hybrid Suzuki masih didominasi di Pulau Jawa. Jabodetabek sendiri menjadi daerah yang berkontribusi paling tinggi yaitu sebesar 48 persen, kemudian diikuti oleh wilayah Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 15 persen, disusul oleh Jawa Tengah 7 persen, dan Jawa Barat 6 persen.

