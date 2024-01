CES 2024: Honda Kenalkan Logo Baru Khusus Mobil Listriknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Honda memperkenalkan untuk pertama kalinya di dunia logo H terbaru yang akan mulai digunakan secara eksklusif untuk model kendaraan listriknya di ajang CES 2024 di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat.

Logo terbaru ini disematkan pada lini produk konsep terbarunya yang dinamakan dengan Honda 0 Series dimana kedua produk ini akan diluncurkan secara global mulai tahun 2026.

Baca Juga: Ini Awal Polda Metro Jaya Ungkap Sindikat Curanmor yang Pakai Gudang TNI

Logo terbaru ini diklaim untuk mengejar transformasi, mencermati sikap perusahaan yang melampaui sejarah Honda dan terus menerima tantangan serta mencapai kemajuan baru.

Ekspresi desain ini, mirip dengan dua tangan yang terbentang yang mencerminkan komitmen Honda untuk meningkatkan potensi mobilitas dan dengan sepenuh hati melayani kebutuhan pengguna kendaraan listrik Honda.

Logo baru ini akan mulai digunakan pada Honda 0 Series yang merupakan rangkaian EV Honda terbaru yang melambangkan transformasi Honda sesuai dengan slogan merek global dan kebijakan elektrifikasi.

Baca Juga: MG Sambut Baik Kebijakan Insentif Mobil Listrik CBU dan CKD

Sebelumnya pada pameran Japan Mobility Show tahun 2023 lalu, Honda telah menjalankan bisnisnya berdasarkan slogan merek globalnya yaitu The Power of Dreams – How we move you.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam "The Power of Dreams - How we move you," Honda ingin menciptakan nilai baru melalui pemikiran kreatif dari nol, Honda akan memberikan pengalaman yang menjadi titik awal baru bagi para konsumennya.

Honda juga memiliki tujuan untuk mencapai zero environmental impact sepanjang siklus hidup kendaraan, termasuk kegiatan perusahaan, dan zero traffic collision fatalities yang melibatkan motor dan mobil Honda.

Dengan memiliki tujuan untuk produk dan layanan mobilitas seperti itu, Honda akan mendukung mewujudkan impian lebih banyak orang dan menjadi kekuatan penggerak yang mendorong kemajuan masyarakat. Selain itu, Honda juga memiliki tujuan global untuk mencapai netralitas karbon untuk semua produk dan kegiatan perusahaan pada tahun 2050.

Pilihan Editor: Honda akan Merilis Mobil Listrik Baru pada 2026

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto