Honda Pamerkan 3 Mobil Konsep di Tokyo Auto Salon 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Honda turut meramaikan ajang Tokyo Auto Salon 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Januari 2024 di Makuhari Messe, kota Chiba, Jepang. Dalam ajang ini, Honda memperkenalkan 3 mobil konsep mulai dari Honda WR-V dalam versi Field Explorer Concept, Honda Accord generasi ke-11 versi Sports Line, hingga New Honda Civic RS Prototype.

Selain itu, Honda juga menampilkan model hot hatch Honda Civic Type R FL5 yang ditampilkan untuk pertama kalinya dalam versi Mugen. Terdapat juga Honda Civic Type R FL5 CNF-R versi super durable dengan livery HRC dan Honda Civic Type R FL5 versi Honda R&D Challenge FL5.

Tak hanya itu saja, Honda juga menampilkan mobil balap terbaru yang akan digunakan di ajang balap Super GT tahun 2024, yaitu Honda Civic Type R-GT.

Selain lini produk sporty yang diproduksi massal, Honda juga menampilkan lini mobil balap legendaris, yaitu Honda S800 dan Honda N-One. Honda S800 merupakan mobil balap yang diperlombakan di Shinshiro Rally Participating Vehicle dan dikembangkan oleh Educational Corporation Honda Gakuen Honda Technical College Kanto.

Kemudian Honda juga menampilkan N-One HCM Super N-One yang digunakan untuk ajang balap N-One Owner's Cup Participating Vehicle. Selanjutnya ada mobil balap F1 Red Bull Racing Honda RBPT RB19 yang telah menorehkan prestasi di kejuaraan balap Formula 1 tahun 2023.

Baca Juga: Wahana Honda Catat 355 Ribu Penjualan Motor Sepanjang 2023

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Terdapat juga mobil balap Super Formula Red Bull Motul Mugen SF23 yang berhasil menjuarai kejuaraan balap Super Formula di musim 2023.

Sebagai informasi, Ajang Tokyo Auto Salon merupakan pameran modifikasi mobil terbesar di Jepang yang diselenggarakan atas kerja sama antara Tokyo Auto Salon Association (TASA), Japan Auto Parts Aftermarket Committee (NAPAC), Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) dan Japan Automobile Federation (JAF).

Pilihan Editor: VinFast Kucurkan Rp 3,1 Triliun untuk Bangun Pabrik di Indonesia

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto