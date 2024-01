20 Tahun Si Kembar Beda Induk MPV Avanza dan Xenia, Bagaimana Spesifikasinya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia adalah dua kendaraan multi-purposed vehicle (MPV) yang dikembangkan oleh Daihatsu dan dipasarkan oleh Toyota dan Daihatsu. Avanza dan Xenia sendiri dikembangkan sebagai MPV entry-level sehingga menyasar kalangan luas dengan harga terjangkau.

Dilansir dari laman resmi Daihatsu dan Toyota, pada awal kemunculannya, Avanza-Xenia memang dipasarkan terkhusus bagi pasar Indonesia dan negara berkembang lainnya, dan sebagian besar diproduksi di Indonesia oleh Astra Daihatsu Motor.

All New Daihatsu Xenia diluncurkan pada hari pertama pameran GIIAS 2021, yakni tanggal 11 November 2021. Berbeda dengan model sebelumnya, Xenia generasi terbaru ini hadir menggunaan platform baru, yakni DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Platform ini sama dengan yang digunakan pada Daihatsu Rocky. daihatsu.co.id

Daihatsu Xenia yang berkembang melintasi era

Sejak debutnya pada 2003, Daihatsu Xenia telah menarik banyak penggemar. Pada tahun 2004, dalam ajang Gaikindo Auto Expo, mobil keluarga ini telah terjual lebih dari 100 ribu unit, menandai kesuksesannya.

Daya tampung 7 penumpang, mesin yang tangguh, dan efisiensi bahan bakar serta minim perawatan menjadi keunggulan Daihatsu Xenia. Perawatan ringan secara berkala sudah cukup, sedangkan perawatan berat hanya perlu dilakukan sesekali.

Generasi pertama Daihatsu Xenia, pada awalnya, tersedia dalam tiga varian: Mi, Li, dan Xi. Varian Mi dan Li menggunakan mesin 1.0 liter, sementara Xi dilengkapi dengan mesin 1.3 liter. Semua varian dilengkapi transmisi manual 5 percepatan.

Pada tahun 2009, generasi pertama mulai menyediakan opsi transmisi otomatis 4 percepatan. Antara tahun 2003 dan 2011, dilakukan dua kali perubahan minor, termasuk perubahan eksterior pada tahun 2008.

Generasi kedua Daihatsu Xenia diperkenalkan pada tahun 2011 dengan empat varian: 1.0 D, 1.0 M, 1.3 X, dan 1.3 R. Semua varian menggunakan transmisi manual, kecuali 1.3 R yang dilengkapi transmisi otomatis. Perubahan penting pada generasi ini termasuk penambahan AC double blower.

Pada tahun 2015, dilakukan facelift dengan nama Great New Xenia dan teknologi dual VVT-i. Pada tahun 2019, facelift kembali dilakukan dengan nama Grand New Xenia, memperkenalkan mesin 1.5 L, perubahan eksterior, serta fitur-fitur baru seperti AC digital dan head unit layar sentuh.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sampai saat ini, Daihatsu Xenia tetap hadir sebagai Grand New Xenia dengan desain yang semakin menarik, menjadikannya sebagai mobil keluarga sporty yang terus diminati oleh banyak konsumen.

Langlang buana Toyota Avanza

Dikutip dari laman mobbi yang merupakan anak perusahaan Astra, sejarah Toyota Avanza dimulai pada Desember 2003 di GAIKINDO Auto Expo dengan varian mesin 1.300 cc, sebagai alternatif terjangkau setelah kenaikan harga Toyota Kijang akibat krisis moneter 1998. Generasi pertama, diluncurkan dengan mesin K3-DE 1.300 cc DOHC 16 katup dan transmisi manual 5 percepatan.

Pada Agustus 2004, terjadi penambahan varian dan transmisi otomatis 4 percepatan. Kemudian, pada Oktober 2006, diperkenalkan varian 1.500 cc sebagai varian flagship dengan fitur sensor parkir dan velg alloy 15 inci. Perjalanan sejarah terus berlanjut dengan penyegaran pada 2008, penambahan transmisi otomatis untuk varian 1.3 G pada November 2009, dan pilihan transmisi otomatis untuk varian terendah pada Mei 2010.

Generasi kedua Avanza muncul pada November 2011 dengan berbagai perubahan, termasuk peningkatan fitur keselamatan seperti dual SRS Airbag dan rem ABS. Pada Juni 2014, varian Luxury diluncurkan dengan penambahan body kit dan panel kayu di dalam interior.

Pada Agustus 2015 dan Januari 2019, dilakukan penyegaran pada eksterior dan interior Avanza, termasuk perubahan headlamp yang mencolok. Agustus 2021 menyaksikan peluncuran Toyota Veloz GR Limited sebagai perayaan ulang tahun ke-50 Toyota di Indonesia.

Pada November 2021, Avanza memasuki generasi ketiga dengan perubahan total, beralih ke penggerak roda depan (FWD) dan desain yang mencampur elemen SUV dan MPV. Fitur canggih seperti Toyota Safety Sense (TSS) ditambahkan, dan mesin 1.300 cc dan 1.500 cc hadir dengan pilihan transmisi CVT. Sejarah panjang Toyota Avanza selama hampir 19 tahun menunjukkan eksistensinya yang kuat di pasar otomotif Indonesia.

Sudah 20 tahun duet maut Avanza-Xenia menjadi mobil pilihan keluarga. Walaupun belum menyediakan opsi energi yang lebih ramah lingkungan, kedua varian ini dapat terus menemani berbagai kalangan masyarakat.

Pilihan Editor: 20 tahun Xenia - Avanza, Ini Varian Terbaru Avanza dan Xenia di Tahun 2024