Toyota Pimpin Pasar Elektrifikasi Nasional, Capai Market Share 52,8 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota-Astra Motor (TAM) baru saja menginformasikan data penjualan mobil mereka sepanjang tahun lalu, termasuk kendaraan elektrifikasi. Dalam laporan tersebut, Toyota mampu menorehkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penjualan mobil Toyota, termasuk Lexus, meningkat dari 332.443 unit di 2022, menjadi 339.292 unit pada 2023. Market share PT TAM juga turut meningkat dari 31,7 persen (2022) menjadi 33,7 persen (2023).

Sedangkan untuk penjualan mobil elektrifikasi, Toyota berhasil meningkatkannya hingga delapan kali lipat atau dari 4.436 unit (2022) menjadi 37.736 unit (2023). Menariknya, ada dua kendaraan elektrifikasi yang diproduksi di Indonesia, yakni Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV.

“TAM mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan kepada mobility solution Toyota sehingga wholesales 2023 dapat meningkat. Launching All New Kijang Innova Zenix serta Yaris Cross mendapatkan animo positif masyarakat, khususnya model HEV yang langsung memimpin penjualan kendaraan elektrifikasi kami,” kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto.

“Semoga dengan kian lengkapnya pilihan model baru Toyota, khususnya elektrifikasi, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan penjualan kendaraan roda empat serta menghadirkan ever better cars yang sesuai kebutuhan pelanggan,” tambahnya.

Kijang Innova Zenix HEV (Hybrid Electric Vehicle) berhasil menjadi andalan dalam penjualan mobil elektrifikasi Toyota dengan total 27.705 unit. Lalu diikuti oleh Yaris Cross HEV sebanyak 5.476 unit dan Corolla Cross HEV 1.217 unit.

Sebagai pendatang baru di dunia otomotif, All New Kijang Innova Zenix dan All New Yaris Cross langsung memperoleh respons positif dari masyarakat. Khususnya Yaris Cross HEV, telah mengantongi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 80 persen.

Toyota juga memiliki All New RAV4 GR Sport PHEV di line-up mobil hybrid sampai tahun ini. Tak hanya hybrid, Toyota juga telah memasarkan mobil listrik bZ4X yang telah dipesan sebanyak 479 unit sepanjang 2023.

