Skema Cicilan New Toyota Hilux Double Cabin 4X4 di Auto2000

TEMPO.CO, Jakarta - Auto2000 telah memasarkan mobil terbaru Toyota Hilux Double Cabin 2.4 4X4. Pembelian model ini tersedia dalam beberapa metode, mulai dari tunai, tukar-tambah (trade in), dan juga kredit.

New Hilux Double Cabin 2.4 4X4 dipasarkan dalam tiga tipe, yakni tipe E Diesel M/T, tipe G Diesel M/T, dan tipe V Diesel A/T. Ketiganya dibanderol dengan harga masing-masing Rp 442,2 juta, Rp 475,6 juta, dan Rp 526.550.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

Auto2000 memberikan skema cicilan New Hilux Double Cabin 2.4 4X4 dengan gambaran down payment (DP) sebesar 20 persen dan tenor selama 48 bulan atau empat tahun.

Namun, skema cicilan yang diberikan merupakan estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Konsumen juga dapat menentukan DP dan tenor sesuai dengan kebutuhan dan keuangan masing-masing.

Berikut skema cicilan New Toyota Hilux Double Cabin 2.4 4X4 di Auto2000:

Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) Diesel M/T

Harga OTR: 442,2 juta

DP: RP 88.440.000

Cicilan per bulan: Rp 10.690.000

Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) Diesel M/T

Harga OTR: Rp 475,6 juta

DP: Rp 95.120.000

Cicilan per bulan: Rp 11,5 juta

Hilux Double Cabin 2.4 V (4X4) Diesel A/T

Harga OTR: Rp 526.550.000

DP: Rp 105.310.000

Cicilan per bulan: Rp 12,6 juta.

