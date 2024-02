Skema Cicilan Suzuki Jimny 5 Pintu, Angsuran Mulai Rp 9 Jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah meluncurkan Jimny 5 pintu di pasar otomotif Indonesia. Masyarakat yang ingin memesan mobil ikonik ini, cukup menyerahkan biaya tanda jadi atau booking fee sebesar Rp 20 juta.

"Booking fee Rp 20 juta, nanti booking fee ini tinggal dipotong ke DP-nya," kata salah satu pramuniaga Suzuki di IIMS 2024 saat ditemui Tempo, Jumat, 23 Februari 2024.

Untuk diketahui, Suzuki Jimny 5 pintu dipasarkan dalam empat pilihan, yakni MT, AT, MT Dual Tone, dan AT Dual Tone. Untuk tipe MT dibanderol Rp 462 juta, AT Rp 475,6 juta, MT Dual Tone Rp 465 juta, dan AT Dual Tone Rp 478,6 juta.

Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jabodetabek. Soal skema cicilan dari Jimny 5 Pintu, tersedia dengan tenor 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan. Masing-masing tenor memiliki nominal angsuran yang berbeda.

Tempo akan merangkum skema cicilan untuk Jimny 5 pintu dengan tenor 60 bulan. Berikut skema cicilannya:

Baca Juga: Simak Promo Pembelian Motor Yamaha di IIMS 2024

Jimny 5 pintu MT

Harga OTR: Rp 462 Juta

DP: Rp 92,4 juta

Angsuran: Rp 9.589.000 (60 bulan)

Jimny 5 pintu MT Dual Tone

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Harga OTR: Rp 465 juta

DP: Rp 93 juta

Angsuran: Rp 9.651.000 (60 bulan)

Jimny 5 pintu AT

Harga OTR: Rp 475,6 juta

DP: Rp 95.120.000

Angsuran: Rp 9.857.000 (60 bulan)

Jimny 5 pintu AT Dual Tone

Harga OTR: Rp 478,6 juta

DP: Rp 95.720.000

Angsuran: Rp 9.919.000 (60 bulan).

Pilihan Editor: Ferrari Tercepat Lagi di Hari Ke-3 Tes Formula 1 Bahrain 2024

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto