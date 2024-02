Mitsubishi Lancer Evo IX Bermotif Batik Bakal Tampil di Pameran Modifikasi Internasional

Bambang Soesatyo menyerahkan hadiah kepada Juara I, "The King", IMX Black Stone Live Modz Challenge 2023 All Star, yang dimenangkan Tim Artis terdiri dari Uya Kuya, Baim Wong, dan Atta Halilintar. Serta Runner Up yang diraih Tim Reviewer Otomotif yang terdiri dari Fitra Eri, Om Mobi, dan Ridwan Hanif.