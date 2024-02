Honda Rilis New BR-V N7X Edition di IIMS 2024, Apa Saja yang Baru?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Honda memboyong sejumlah model mobilnya, termasuk yang terbaru New BR-V N7X Edition di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 15-24 Februari 2024.

"Honda hadir di IIMS 2024 untuk menyegarkan pasar otomotif di awal tahun 2024, terutama dengan menghadirkan produk terbarunya, yaitu New Honda BR-V N7X Edition yang kini tampil lebih stylish dan menawarkan program penjualan yang atraktif bagi konsumen," ujar Director Honda Jakarta Center Hendra Kustiawan dalam keterangan resminya, Kamis, 15 Februari 2024.

Secara total, Honda memboyong 16 model kendaraan mulai dari New Brio Satya, New Brio RS, dan City Hatchback RS. Kemudian, di Zona RS, dipajang All New HR-V RS Turbo, WR-V RS, dan All New Civic RS.

Di Zona Honda Sensing menampilkan All New CR-V RS e:HEV, New BR-V N7X Edition Prestige with Honda Sensing, All New CR-V Turbo. Lalu, di Zona Honda e:Technology menampilkan Honda e, All New Accord RS e:HEV, dan All New CR-V RS e:HEV.

Dalam IIMS tahun ini, Honda menghadirkan program penjualan dan purna jual. Program penjualan di IIMS 2024 meliputi DP ringan mulai 10 persen, Bunga 0 persen, cicilan ringan mulai dari Rp 2 juta, tenor hingga 7 tahun, serta program Trade In.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, konsumen juga berkesempatan mendapatkan free voucher service dan parts, grand prize trip ke Thailand, puluhan smartphone, serta lucky dip dengan total hingga ratusan juta rupiah.

Pilihan Editor: BYD Umumkan Harga Mobil Listriknya di Indonesia, Dolphin Rp 425 Juta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto