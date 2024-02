IIMS 2024: Harga New Honda BR-V N7X Edition Lebih Mahal Rp 1 Juta, Simak Ubahannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) merilis All New BR-V N7X Edition dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Mobil ini hadir dengan tampilan yang mirip dengan mobil konsep N7X.

Honda N7X Concept diriset dan dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pacific dengan menyesuaikan karakter jalan di Indonesia. Konsep ini kemudian diterapkan pada generasi kedua dari Honda BR-V yang dirilis pada tahun 2022.

"Melalui grade spesial yang diperkenalkan hari ini, kami ingin memberikan nilai lebih bagi konsumen dengan menjadikan tampilan BR-V semakin stylish, serupa dengan konsep yang ditawarkan N7X," kata Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM Yusak Billy dalam keterangan resminya, Kamis, 15 Februari 2024.

Honda BR-V N7X Edition hadir dengan warna favorit mode ini, yakni Sand Khaki Pearl. Perubahan eksterior pada edisi khusus ini meliputi penambahan New Exclusice N7X Edition Aero Kit yang terdiri dari Front Under Spoiler, Side Under Spoiler, Rear Under Spoiler, serta Dark Chrome Emblem.

Selain itu, bagian depannya terdapat New Sleek Dark Chrome Front Grille yang dipadukan dengan Chrome Garnish, serta New LED Foglight dengan Stylish Chrome Garnish. Kemudian, terdapat penambahan warna hitam dan bagian sampingnya terdapat New Power Retractable Black Door Mirror dengan LED Turning Signal dan Door Handle serta Tailgate Spoiler.

Lalu, BR-V N7X Edition ini memiliki New Black Shark Fin Antenna dan New Reflector Garnish pada bagian belakang. Bagian rodanya menggunakan Wheel Arch Protector berwarna hitam dengan velg baru 17 inci Progressive Black Alloy Wheel Design.

Masuk ke kabin, seluruh jok BR-V edisi khusus ini dilapisi dengan Leather-Trimmed Seat berwarna hitam. Sementara, di ruang kemudi terdapat setir dan tuas transmisi yang dibalut kulit berwarna hitam.

Dari sektor dapur pacunya tetap sama, yakni mengusung mesin i-VTEC DOHC 1.5L yang menghasilkan tenaga maksimal 121 PS pada putaran mesin 6.600 rpm dan torsi puncaknya 145 Nm di 4.300 rpm.

Honda BR-V N7X Edition dipasarkan lebih mahal RP 1 juta dari varian BR-V yang sudah ada. Tipe E CVT dibanderol Rp 319,4 juta, tipe Prestige dilego Rp 343,4 juta, dan tipe Prestige with Honda Sensing dijul dengan harga Rp 363,4 juta, semua berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta.

